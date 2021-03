Heilungserfolge im Zusammenhang mit der Hilfe des Heilers Lucas Scherpereel

Ehemalige Schmerzpatienten berichten über Heilungserfolge durch die Hilfe des Sehers und Heilers Lucas Scherpereel.

Der Begriff “Gesundheit” wird als ein Zustand des körperlichen bzw. geistigen subjektiven Wohlbefindens definiert. Gesundheit wird auch als ein möglichst geringes Maß an Krankheitslast verstanden. Was als “gesund” verstanden wird, ist auch kulturell und historisch geprägt. Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen können die Gesundheit auch unterschiedlich definieren. Der Philosoph Friedrich Nietzsche etwa beschrieb als Gesundheit “das Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, den wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen”. Der Soziologe Talcott Parsons definierte Gesundheit als den “Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert wurde.”

Jeder Mensch trägt für seine eigene Gesundheit eine nicht unerhebliche Verantwortung. Und auch den Weg zur persönlichen Gesundheit kann er (innerhalb der geltenden Gesetze) selbst wählen. Präventiv können wir durch gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung, sowie einer positiven Lebenseinstellung viel für unsere Gesundheit tun. Wenn wir dennoch erkranken, dann führt uns der Weg in den meisten Fällen zunächst zur Schulmedizin. Der Hausarzt nimmt eine erste Einschätzung unserer gesundheitlichen Situation vor, vielleicht folgen dann weitere Untersuchungen durch Fachärzte oder sogar der Besuch im Krankenhaus. Der Einsatz von Gerätemedizin und pharmazeutischen Produkten soll uns dann wieder gesund machen. Und in vielen Fällen gelingt das auch.

Manchmal ist aber auch die Schulmedizin mit ihrer Weisheit am Ende. Dann gilt ein Patient als “austherapiert”. Was bleibt dem betroffenen Menschen in einer solchen Situation? Mit der Krankheit leben, so gut wie es noch geht? Auf das vorzeitige Ende des Lebens warten? So wie der Mensch den individuellen Begriff der “Gesundheit” für sich definieren kann, so liegt es auch in seinen Händen, die Wege der Heilung zu wählen.

Ein alternatives Konzept der Heilung bietet der Heiler und Seher Lucas Scherpereel an. Hier wird Heilung mit Erkenntnis und Glauben in einen Zusammenhang gebracht. Die räumliche Distanz zwischen dem erkrankten Menschen und dem Heiler spielt dabei keine Rolle. Die Heilung kann auch aus der Ferne erfolgen. Alte Familientraditionen und Rituale spielen bei der Heilung eine wichtige Rolle. Die “Mentaltechnik Supreme” setzt ungeahnte Möglichkeiten frei und kann zu unerwarteten Erfolgen führen.

Doch wie sieht es mit dem Erfolg einer solchen Heilung aus? Auch hier gibt es ganz individuelle Erfahrungsberichte. So berichtet eine Schmerzpatientin davon, dass ihr zärtliche Berührungen aufgrund der Schmerzen praktisch unmöglich waren. Nach der Behandlung konnte sie ihren Sohn wieder umarmen. Andere Patienten hatten Erfahrungen mit wechselnden Diagnosen von Seiten der Schulmedizin gemacht. Dies führte zu vielerlei Behandlungsansätzen, die jedoch nicht immer die gewünschte Wirkung erzielten. Ein “Bingo-Spiel” der Medizin, wie es ein Betroffener nannte. Nachdem die Schulmedizin diesen Patienten als “austherapiert” definierte, wurde die Hilfe des Heiler Lucas Scherpereel in Anspruch genommen. Dies führte, so berichtet der ehemalige Patient, zu einem Ende der Schmerzen und einem Gefühl der Wiedergeburt. Auch bei seelischen Leiden kann der Heiler eine Hilfe sein. So berichtet eine Betroffene vom Ausstieg aus einer Sekte. Durch die Hilfe von Lucas Scherpereel gelang es ihr, sich nach jahrelanger Abhängigkeit und nicht unerheblichen seelischen Qualen von der Sekte loszulösen und neue Ziele für das eigene Leben zu finden.

Heilung und Hellsicht sind für Lucas Scherpereel zwei Seiten einer Medaille. Hellsicht wird dabei als “Manifest von Wahrnehmungen, Auskünften und Mitteilungen” verstanden. Der Geschmackssinn, Gerüche und das Gehör spielen beim Einsatz dieser Gabe eine wichtige Rolle. Dabei werden die Wahrnehmungen jenseits der Sinne, wie wir sie im Alltag verstehen, über ein Medium übertragen. Hierbei kommt vor allem die Arbeit mit Lichtenergie zum Einsatz. Über die göttliche Verbindung “von Oben” wird einer Synchronisierung der beiden Gehirnhälften des Heilers mit dem Hilfesuchenden aufgebaut.

Weitere Informationen über die Arbeit und die Hilfe des Heilers Lucas Scherpereel finden Sie auf der Webseite https://lucas-scherpereel.com

Die Hilfe bei körperlichen und seelischen Leiden ist der Schwerpunkt der Arbeit des Sehers und Heilers Lucas Scherpereel. Vor allem für Patienten, die von der Schulmedizin als “austherapiert” definiert worden sind, bietet Herr Scherpereel neue Hoffnung. Der Heiler ist dabei international tätig und kann seine Gaben auch aus der Ferne einsetzen. Auch die Beratung für Klienten aus der Wirtschaft und Politik spielt bei der Arbeit von Lucas Scherpereel eine Rolle.

Kontakt

Lucas Scherpereel

Lucas Scherpereel

Kurfürstendamm 132a

10711 Berlin

+49(0)162 20 831 82

info@lucas-scherpereel.com

https://lucas-scherpereel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.