Herbst-Urlaub mit Hund 2020 auf hunde-urlaub.net

Hotel, Ferienhaus oder Ferienwohnung mit Hund für einen Goldenen Herbst

Viele Menschen, so auch Hundefreunde, haben in diesem Sommer aufgrund der unklaren Lage auf einen Urlaub verzichtet und leiden daher jetzt an Fernweh. Das muss aber nicht sein, denn der Herbst eignet sich wie kaum eine andere Jahreszeit für ein paar Tage Auszeit mit Hund, und auf hunde-urlaub.net gibt es viele hundefreundliche Urlaubsadressen, die keine weite Reise erfordern, jedoch für sehr viel Abwechslung sorgen. Ob Spazieren, Wandern, Radfahren, Reiten oder sogar noch Baden mit Hund, auf hunde-urlaub.net gibt es jetzt hundefreundliche Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels in Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern Europas für einen entspannten Herbsturlaub mit Hund!

Herbstzeit ist Hunde-Urlaubszeit

Vorbei ist die Hitze, vorbei sind ist die Haupturlaubszeit. Was gibt es besseres für einen Urlaub mit Hund?

Gabriela Golob, Gründerin der Urlaubsplattform hunde-urlaub.net: “Der Herbst ist für gemeinsame Aktivitäten mit Hund einfach perfekt! Jetzt kann man wunderbare Wanderungen, Rad- und Reittouren unternehmen sowie in den warmen Regionen sogar noch baden. An vielen Seen und Stränden gibt es auch kein Badeverbot mehr für Vierbeiner, und auch die Leinenpflicht wird außerhalb der Hauptsaison oft aufgehoben bzw. nicht so streng genommen. Hunde sind jetzt fast überall gerne gesehen! ”

So auch in den traditionelle Weinschenken, in denen man nach einem aktiven Tag mit Hund einkehren kann um regionale Produkte zu verkosten, welche ein besonderes Highlight für einen Herbsturlaub mit Hund in Deutschland oder Österreich sind.

Gastgeber als Vor-Ort-Experten

Die schönsten und besten Tipps für einen entspannten Herbsturlaub mit Hund kennen aber die GastgeberInnen von hunde-urlaub.net.

Sie sind unsere Vor-Ort-Experten und haben immer die besten Tipps, was man in der jeweiligen Region mit Hund unternehmen kann”, so Gabriela Golob. Und: “Viele unserer hundefreundlichen GastgeberInnen bieten auch gemeinsame organisierte Wanderungen an, zum Beispiel inklusive Einkehr auf die Almhütte. Oder man kann sich kostenlos ein Fahrrad mit Hundeanhänger ausborgen.”

Ab sofort finden Hundefreunde auf hunde-urlaub.net neben spätsommerlichen und herbstlichen Urlaubstipps alle Hunde-Willkommen-Häuser in Deutschland, Österreich und vielen weiteren Ländern Europas.

Bei diesen Urlaubsadressen ist der Herbsturlaub mit Hund ein besonderes Thema: Herbsturlaub und Herbstferien mit Hund

hunde-urlaub.net, die Nummer 1 mit Hundservice, ist seit Ende 2007 spezialisiert auf Urlaubsreisen mit dem Hund und bietet Hotels, Ferienwohnungen und -häuser an, in denen Hunde nicht nur erlaubt, sondern 100% WILLKOMMEN sind. Jede Gastgeber und jede Gastgeberin präsentieren sehr detailliert alle Möglichkeiten, die Hund und Frauchen bzw. Herrchen im Urlaub haben. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Quartiers, und bietet die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Hunde-Urlaub. Ganz nach dem Motto der Plattform: “Vorher wissen, was Dich und Deinen Hund erwartet!”

