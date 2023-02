Herman Miller präsentiert neue Tischserie Passport

Passport, ein mobiler und höhenverstellbarer Arbeitstisch, bietet maximale Performance bei minimalem Platzbedarf.

Höhenverstellbare Tische sind zu einem festen Bestandteil der Wohn- und Arbeitswelt geworden. Sie bieten den Nutzern gesunde Abwechslung und Komfort, unabhängig von den Aufgaben und eine enorme Flexibilität. Was wäre, wenn diese Flexibilität mit einem Höchstmaß an Mobilität kombiniert wird und so zu einem universell einsetzbaren Möbel für mehr Mobilität und Agilität wird, mit dem schnell auf jegliche Anforderungen reagiert werden kann. Passport – das neueste Tischmodell von Herman Miller – erfüllt all diese Anforderungen bei minimalem Platzverbrauch.

In der Zunahme von hybriden Arbeitsstrukturen, der gemeinsamen Nutzung von Büroräumen und der Nachfrage nach innovativen Einrichtungslösungen für das Homeoffice, erkannten die Designer von Herman Miller Bedarf nach einem höhenverstellbaren Arbeitsplatz für die Verwendung in flexiblen Bürostrukturen. Das Ergebnis heißt Passport und ist sowohl äußerst nützlich als auch unendlich flexibel. Er ist die ideale, anpassungsfähige Tisch-Lösung, die in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann – zu Hause, in Unternehmen und in Bildungseinrichtungen. Passport ist in zwei Größen erhältlich. Bewusst kompakt gehalten, bietet er genug Platz für das Wesentliche und ist auch für kleine Räume geeignet.

Höhenverstellbar und mobil

Das bemerkenswerteste Merkmal von Passport ist aber seine pneumatische Höhenverstellung, die keine Stromversorgung braucht, so dass er dank seiner leichten Konstruktion einfach und schnell den Einsatzort wechseln kann, ohne auf den Komfort eines höhenverstellbaren Tisches verzichten zu müssen.

„Die Zukunft der Arbeit ist derzeit ein hochaktuelles Thema“, erklärt Ben Watson, Präsident von Herman Miller. „Aber bei Herman Miller stand das Zusammenspiel von Arbeit, Leben und Freizeit schon immer im Mittelpunkt beim Design unserer Produkte. Passport ist die nächste Ergänzung unseres Portfolios mit dem Ziel, Lösungen zu entwickeln, die agil und effizient sind und sich für eine Vielzahl von Umgebungen eignen.“

Zuhause bietet Passport eine Arbeitsfläche mit großem Verstellbereich, die nur wenig Platz beansprucht. Für Kunden, die ein Mehrzweck- oder kleines Home-Office einrichten, ist er ein flexibles und agiles Upgrade. Am Arbeitsplatz sorgt er für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktion und Platzbedarf, und schafft so ein vielseitig einsetzbares Möbelstück mit unbegrenztem Potenzial. Passport kombiniert dabei Mobilität und Anpassungsfähigkeit, um individuelle Bedürfnisse zu befriedigen und Aufgaben in jeder erdenklichen Situation zu meistern – sei es als Pult für Notizen, als Arbeitsfläche, die den ganzen Tag über zur Bewegung einlädt oder sogar als Sitzgelegenheit für eine Diskussion in kleiner Runde.

Zwei Größen, viele Farben und Oberflächen – unendliche Einsatzmöglichkeiten

Die kleinere Version von Passport bietet einen Verstellbereich in der Höhe von 30 cm und eine Arbeitsfläche von 55 x 40 cm, die größere einen Verstellbereich von 45 cm mit einer Arbeitsfläche von 70 x 50 cm sowie die Möglichkeit, die Rollen gegen Gleiter auszutauschen. Passport wird in einer breiten Palette von Ausführungen und Farben erhältlich sein und lässt sich durch Zubehör wie Sichtschutzwände und Taschenhaken zusätzlich individualisieren. Die Oberflächen- und Farboptionen variieren je nach Region. Beide Größen von Passport sind online sowohl bei Herman Miller als auch bei MillerKnoll Händlern für Vertragskunden erhältlich.

Weitere Informationen zu Passport finden Sie unter: https://www.hermanmiller.com/de_de/products/tables/sit-stand-tables/passport-work-table/

Weitere Bilder von Passport finden Sie unter: https://www.hermanmiller.com/de_de/products/tables/sit-stand-tables/passport-work-table/product-images/

Über Herman Miller

Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich Herman Miller von der Verpflichtung leiten lassen, problemlösende Designs zu entwerfen, die Menschen auf bestmögliche Weise inspirieren. Im Laufe der Zeit hat Herman Miller enge Beziehungen zu den bedeutendsten Designvisionären seiner Zeit geknüpft, von Größen aus der Mitte des Jahrhunderts wie George Nelson, dem Eames Office und Isamu Noguchi über forschungsorientierte Visionäre wie Robert Propst und Bill Stumpf bis hin zu den bahnbrechenden Studios von heute wie Industrial Facility und Studio 7.5. Von der Schöpfung ergonomischer Möbel bis zur Herstellung einiger der legendärsten Stücke des zwanzigsten Jahrhunderts hat Herman Miller im letzten Jahrhundert Pionierarbeit für originelles, zeitloses Design geleistet, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt – und eine nachhaltige Tradition des Designs, der Innovation und der sozialen Verantwortung aufgebaut. Herman Miller ist Teil von MillerKnoll, einem Zusammenschluss dynamischer Marken, die gemeinsam die Welt gestalten, in der wir leben.

Firmenkontakt

Herman Miller Ltd.

Maria Reizine

1 Portal Road – Bowerhill –

SN12 6GN Melksham

+33 6 49 41 81 56

maria_reizine@hermanmiller.com

http://www.hermanmiller.com

Pressekontakt

Lars Oliver Stapler Consulting

Lars Oliver Stapler

Hans-Untermüller-Straße 5

6020 Innsbruck

0043 660 4507166

hermanmiller@los-consult.com

http://www.hermanmiller.de

Bildquelle: @Herman Miller