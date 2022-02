Hilft Mezzaninekapital beim Ausfall der KfW Förderung?

Wenn Immobilien Projekte nach KfW-Förderstopp ausfallen, kann Mezzaninekapital oder Nachrangkapital bei der Durchfinanzierung jetzt helfen

Wer die Finanzierung großer Projekte bei knappem Eigenkapital beabsichtigt, braucht Mezzaninekapital oder Nachrangkapital, hybrides Kapital, welches die Eigenschaften von Fremdkapital und jene von Eigenkapital besitzt. Denn Banken finanzieren Projekte nach den geltenden Regeln maximal bis zu einem Prozentsatz zwischen 60 und 75 Prozent der für das Projekt benötigten Aufwendungen. Der Rest des Eigenkapitals ist durch den Unternehmer zu erbringen. Genau hier waren Möglichkeiten wie die KfW-Förderung wichtig für Investoren.

„Der daraus resultierende Vorteil für Betriebe war klar: Die Förderung brachte dringend benötigtes Kapital, sofern kein oder wenig Eigenkapitel vorhanden ist. Dies fällt bei vielen Unternehmen jetzt weg und eine gangbare und finanzierbare Alternative ist gefragt. Eine Mezzanine-Finanzierung ist eine bilanzschonende Wachstumsfinanzierung für Bauträger, Projektanten und professionelle Bauherren. Es gilt bestimmte Regeln für Eigenkapital einzuhalten, um an dieses derzeit dringend benötigte Kapital zu kommen. Wir zeigen unseren Klienten, wie das geht und begleiten sie auf dem Weg zur Umsetzung“, sagt Ulrich Höhberger, Vorstand der MRM Investor Advisors AG. www.investment-advisors.eu

Mezzaninekapital ist „Eigenkapital-Ersatz“ und macht aus 70 Prozent eine 100-Prozent-Finanzierung.

Ein Stopp der breiten Förderung vieler „Klima-Häuser“ war abzusehen. Hinter vielen Bau-Finanzierungen, gerade die, die nicht rechtzeitig eingereicht waren, steht jetzt ein großes Fragezeichen zur Durchführung beim Bauträger. „Unzählige Bauprojekte werden jetzt nicht realisiert werden, weil die Finanzierung nicht mehr aufgeht, die Grundstücke sind aber schon gekauft. Es gibt eine andere praktikable Lösung: Mezzaninekapital oder Nachrangkapital ist ein gutes Instrument für die Projekt-, Bau- und Immobilienfinanzierung, da es sich um wirtschaftliches Eigenkapital handelt, das von den finanzierenden Banken anstelle von Cash vom Gesellschafter akzeptiert wird; im Resultat wird die Rendite des Bauträgers auf über 50 Prozent gehebelt“, sagt Ulrich Höhberger.

Hoffnung für die große Zahl von professionellen Immobilien-Finanzierungen: Nachrangkapital und Mezzaninekapital.

Warum Banken Mezzaninekapital als Eigenkapital akzeptieren, hängt mit deren aufsichtsrechtlichen Forderungen zusammen. Jeder Anbieter von Mezzaninekapital hat da seine eigene Konstruktion, die sich aus dem Gesellschafts-, Schuld- und Bilanzrecht ableitet und individuell passend für jedes Projekt konzipiert wird. Die MRM Investor Advisors AG ist seit mehr als 30 Jahren auf diese spezielle Unterstützung zur Strukturierung der Finanzierung und der Kapitalbeschaffung bei Unternehmens- und Immobilienprojekten spezialisiert.

„Hier sind Juristen und Steuerberater überfordert, wenn sie keine Spezialisierung haben. Nach einer ersten Gesprächsrunde sehen wir, ob die Finanzierungsanfrage bei Banken oder Anbietern von Mezzaninekapital Erfolg haben wird oder nicht. So gut wie alle von uns übernommenen Projekte zur Kapitalbeschaffung werden 100 Prozent finanziert. Wir sind keine Kapitalvermittler, sondern verstehen seit 30 Jahren Finanzierung als qualifizierte Beratung des Klienten. Das beginnt bei der Bilanzstruktur, geht von der Aufbauorganisation bis zum betriebswirtschaftlichen und sachlichen Auftritt des Unternehmers bei Banken, Investoren, Funds und Anderen. Denn alle Investoren finanzieren was Sie verstehen, nicht was ihnen glauben gemacht wird. Das ist der Unterschied bei der Umsetzung von Finanzierung den viele Unternehmen nicht kennen. Dieser ermöglicht erst die Immobilienfinanzierung und sichert hohe Geschwindigkeit in der Umsetzung“, sagt Ulrich Höhberger, Vorstand der MRM Investor Advisors AG.

Wir unterstützen professionelle Unternehmer und Projektanten mit Mezzaninekapital, Nachrangdarlehen, sowie Eigenkapital und auch Bankkrediten, die es einerseits satt haben Finanzierungen durch langwierige Diskussionen mit Vermittlern immer nachzulaufen und anderseits dabei auch die Eigenkapitalmittel schonen wollen.

Die Transaktion und Finanzierung von Immobilienprojekten, Industrie- oder Regenerativen Energie-Projekten ist sehr anspruchsvoll. So scheitern von 100 Kapitalsuchenden 90 an den vielen unsichtbaren Hürden auf diesem intransparenten Markt. Wir decken diese Hürden gegenüber der Geschäftsführung auf, helfen den Unternehmen diese zu überwinden und zeigen die nötigen Finanzierungpartner neutral und ohne Eigeninteressen erfolgswirksam auf.

