HKL Dusch- und Sanitärcontainer bieten Unterkunft

Die Stadt Ettlingen mietet Raumsysteme zur Schaffung von Wohnraum.

Ettlingen, 13.04.2023 – In Ettlingen bei Karlsruhe wurde ein neues Zuhause für Menschen aus der Ukraine geschaffen – dazu dient eine umgestaltete Containeranlage. Diese war von der örtlichen Sparkasse während des Umbaus ihrer Filiale als Übergangslösung genutzt worden. Als die Raumsysteme nicht mehr benötigt wurden, übernahm die Stadt Ettlingen die Anlage zur Nachnutzung und erweiterte sie um zwei Sanitärcontainer zur Wohnanlange. Diese wurden von HKL gemietet und angebaut.

„Wir freuen uns, dass wir solch ein wichtiges Projekt mit unseren Raumsystemen unterstützen können. Dank der Sanitärcontainer kann den Menschen aus der Ukraine nun eine vollständige Unterkunft geboten werden. Das zeigt auch erneut, wie vielseitig Containeranlagen sind – mit der richtigen Ausstattung können sie zu beinahe jedem Zweck verwendet werden,“ sagt Patric Riedinger, Gebietsleiter bei HKL BAUMASCHINEN.

Die bereits vorhandene Raumsystemanlage aus 20 Containern war zuvor auf die Nutzung als Bürogebäude ausgelegt, darum waren die sanitären Anlagen rein zweckmäßig gestaltet, Duschen gar nicht vorhanden. Um dies zu ändern, wandte sich die Stadt Ettlingen an HKL. Die Herausforderung dabei: Die benötigten Dusch- und Sanitärcontainer sollten in den bestehenden Komplex integriert, der Flur des Bestandsgebäudes mit den sanitären Anlagen verbunden werden. Dazu waren unter anderem Wanddurchbrüche erforderlich. Nach der Anlieferung der mit Dusche, Urinalen, Sitz-WC und Waschbecken ausgestatteten Raumsysteme erfolgte die Montage auf die vorbereiteten Fundamente und der Anschluss an die vorhandene Infrastruktur. Externe Tanks waren nicht notwendig, die Abwasser können direkt in die Kanalisation abgeleitet werden. Künftig können etwa 26 Personen in der Unterkunft wohnen.

Die HKL Experten übernahmen die Planung und Durchführung aller Maßnahmen: Neben allen Tätigkeiten zum Umbau der Anlage gehörte dazu auch die Anfertigung eines Fundamentplans und die Organisation eines passenden Krans zur Beförderung der 2,5 Tonnen schweren Container an ihren Bestimmungsort hinter der bestehenden Anlage.

HKL baut seine Kompetenz und Präsenz in puncto Raumsysteme stetig weiter aus und betreibt heute 11 Spezialcenter für Raumsysteme in ganz Deutschland, mit vielen Tausend Mieteinheiten – zusätzlich zu den 170 HKL Centern, die das gesamte Produktportfolio bieten. Dank des großen Sortiments vom Standard- bis zum Spezialcontainer sowie kompetenter, lösungsorientierter Beratung durch die HKL Experten können auch sehr spezielle Bedarfe bedient werden. Hinzu kommt ein umfassender Service, der von der Konzeption über die Planung und Montage bis zur Schlüsselübergabe reicht. Regional und überregional agierende Bauunternehmen und Kommunen profitieren gleichermaßen von der verlässlichen Verfügbarkeit der Raumsysteme. Dank zentraler Lage und guter Anbindung der Center ist die schnelle Lieferung an jeden Ort sichergestellt.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial.Rund 1.550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2022 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 475 Millionen Euro.

