Höffner neuseen classics 2021 – Radsportgroßevent mit hofft auf Rückenwind

Konzept mit kostenlosen Corona-Tests für alle Teilnehmer soll Durchführung ermöglichen

Leipzig, 04.02.2021. In knapp 4 Monaten ist das Radsportevent “Höffner neuseen classics” terminiert. Am 30. Mai 2021 ist die “Alte Messe” in Leipzig wieder Start- und Zielort der traditionsreichen Jedermann-Rennen, des Radmarathons und der Nachwuchsrennen. Maßgeblich wird der Planungsverlauf und die Durchführung beeinflußt von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Nach der Absage aus eben diesem Grund im Jahr 2020, soll in diesem Jahr unter Berücksichtigung vieler neuer Erkenntnisse eine Umsetzung gelingen. Neben umfangreichen Hygienekriterien, Abstandsregeln, der Personifizierung und damit Nachverfolgung soll zusätzlich vor allem ein kostenloser Corona-Test für alle Teilnehmer weitere Planungssicherheit schaffen. Unmittelbar vor der Veranstaltungsdurchführung wird auf dem Veranstaltungsgelände die Möglichkeit geschaffen, bis zu 3.000 Teilnehmer durch einen Antigen-Schnelltest zu überprüfen. Bei Auffälligkeiten und Normabweichungen wird ebenso direkt ein PCR-Test veranlasst. Grundlegend ist am Ende die Gesamtentwicklung der Corona-Pandemie, die Gesetzeslage und sind die behördlichen Vorgaben.

Organisationsleiter der “Höffner neuseen classics” Ronny Winkler zu den Überlegungen: “Wir möchten die positiven Erfahrungen aus dem Leistungssport, bspw. aus Fußball oder Handball mit regelmäßigen Tests, jetzt auf den Breitensport übertragen. Wenn wir es nicht versuchen, wissen wir nicht ob es funktionieren kann und dies nicht vielleicht ein möglicher Weg wird, um 2021 in vielen gesellschaftlichen Bereichen einen Neustart zu schaffen.”

Die “Höffner neuseen classics” sind das größte Radsportevent in Mitteldeutschland. Die Jedermannrennen sind Teil der nationalen Serie “GCC German Cycling Cup”.

