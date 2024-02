Holger Ritter wird neuer Chief Technology Officer (CTO) bei LED2WORK

Kaum hat die LED2WORK GmbH die Gründung der LED2WORK Inc. und ihre Entwicklungsstrategie in den USA bekannt gegeben, folgt die Vorstellung von Holger Ritter als Chief Technology Officer am Stammsitz des Leuchtenherstellers in Pforzheim.

„Unsere Reise als Hersteller von Industrieleuchten wird begleitet vom rasanten Fortschritt der LED-Technologie. Und glauben Sie mir, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist enorm“, sagt Jan Schiga, Geschäftsführer von LED2WORK. „Unser Portfolio an LED-Leuchten für Arbeitsplätze oder Maschinen und Industrie glänzt durch Vielfalt, hohe Zuverlässigkeit und Qualität – das hat uns zu einem zuverlässigen Partner gemacht. Aber das allein reicht nicht mehr. Die Geschwindigkeit des Wandels erfordert immer wieder Anpassungen in Entwicklung und Fertigung, die nur mit einer großen Portion an Innovationskraft zu stemmen sind. Dafür ist Holger Ritter die richtige Person. Das zeigen seine bisherigen Referenzen in der Elektro- und Automatisierungstechnik überzeugend“.

Als Technischer Leiter wird Holger Ritter die Bereiche Forschung & Entwicklung sowie Produktion verantworten. In dieser Rolle wird er die Transformation des Unternehmens und die technologische Weiterentwicklung des Produktportfolios mit neuem Spirit vorantreiben.

„Unser Team lebt von diesem neuen Spirit. Wir befinden uns in einer noch nie da gewesenen Aufbruchstimmung“, so Jan Schiga weiter.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie weiteren Branchen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr später erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

