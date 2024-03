Die Hotel Investments AG, ein etabliertes Unternehmen in der Hotellerie, hat ihren Service für Hotelbetreiber-Partner um Mietkautionsbürgschaften erweitert. Diese Initiative bietet eine moderne Alternative zur Barkaution oder Patronatserklärungen.

Hotel Investments AG unterstützt Hotelbetreiber-Partner bei Mietkautionsbürgschaften

Die Hotel Investments AG, ein etabliertes Unternehmen in der Hotellerie, hat ihren Service für Hotelbetreiber-Partner um Mietkautionsbürgschaften erweitert. Diese Initiative bietet eine moderne Alternative zur Barkaution oder Patronatserklärungen und dient als effiziente Mietsicherheit für ihre Hotelbetreiber-Partner.

Gerade in der Anlaufphase einer Hotelübernahme haben neue Hotelpächter und Hotelbetreiber einen sehr hohen Liquiditätsbedarf. Die zu hinterlegenden Mietkautionsbürgschaften stellen dabei oft eine nicht unerhebliche Hürde dar. An diesem Punkt setzt der neue Service der Hotel Investments AG an.

Die Mietkautionsbürgschaften werden speziell für Hotelbetreiber-Partner von der Hotel Investments AG angeboten, die Bestandshotels oder neue Hotelbauprojekte als Hotelpächter übernehmen. Diese Bürgschaften bieten finanzielle Flexibilität und helfen den Partnern, ihre Liquidität zu erhalten, während sie gleichzeitig die erforderliche Mietsicherheit für die Hotelimmobilien bereitstellen.

Dr. Martin Elger, der in London promovierte Finanzwirtschaftler, Berater und Hotelexperte der Hotel Investments AG für Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, kommentiert die Einführung des Mietkautionsbürgschaften-Service:

„Die Einführung von Mietkautionsbürgschaften ist ein wichtiger Schritt, um unsere Hotelbetreiber-Partner zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ressourcen effizienter zu nutzen. Diese Bürgschaften bieten eine attraktive Alternative zur Barkaution und ermöglichen es unseren Partnern, ihre Liquidität für andere geschäftliche Anforderungen zu verwenden, während sie gleichzeitig die Sicherheit ihrer Mietverträge gewährleisten.“

Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG, fügt hinzu: „Wir freuen uns, unseren Hotelbetreiber-Partnern dieses innovative Serviceangebot anbieten zu können. Die Hotel Investments AG ist bestrebt, ihren Partnern erstklassige Dienstleistungen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um ihr Geschäftswachstum und ihre Rentabilität zu unterstützen. Die Einführung eines Mietkautionsbürgschaften-Service ist ein weiterer Schritt in dieser Richtung und unterstreicht unser Engagement für den Erfolg unserer Hotelbetreiber-Partner.“

Hotelbetreiber-Partner der Hotel Investments AG können ab sofort von diesem neuen Serviceangebot profitieren.

www.hotel-investments.ch

Über die HOTEL INVESTMENTS AG

Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

