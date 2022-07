HRV-Sommerturnier 2022 – ein reiterliches Highlight

Doppelsieg in der S Dressur für Annett Weiland, Wiederholungssieg im S Springen für Steffen Engfer, Siege für Nachwuchsreiterin und Reitprominenz.

Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Harburger Reitverein (HRV) sein alljährliches großes Sommerturnier: In insgesamt 27 Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse S* stellten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis. Highlights des diesjährigen Turniers waren zwei S Dressurprüfungen sowie ein S Springen. Für Reiter und Veranstalter war das Event ein voller Erfolg – bei sonnigem Wetter und guter Stimmung.

Annett Weiland, Trainerin und Bereiterin im gastgebenden Verein, holte sich mit ihrem Pferd Crocket the Rocket den Sieg in beiden höchsten Dressurprüfungen: St. Georg Spezial* und Dressurprüfung der Klasse S*. Auf dem zweiten Platz des St. Georg Spezial* platzierte sich Yvonne von Appen (Pferdezucht- RV Lumühlen e.V.) mit D’Accord 4, Jeannette Meyn mit Wannabe 10 (RV Rehagen-Hamburg e.V.) auf dem dritten Platz. In der Dressurprüfung der Klasse S* erreichte Kim Laura Scheibe (RFV Echem- Scharnebeck) auf ihrem Pferd Quivre D’or den zweiten Platz, den dritten Platz Leonie-Antonia Schulz (RFV Wedel v.1923 e.V.) mit Amitie pour la vie.

Steffen Engfer vom Reit- und Fahrsport Sieversen und Umg. e.V. siegte im S Springen auf seinem Pferd Boleybawn Actor und gewann damit das vierte Jahr in Folge das anspruchsvollste Springen des HRV-Sommerturniers. Den zweiten Platz machte Krisztian Orban (TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.) auf Courage G, gefolgt von Tayla Howell (RFV An der Talmühle- Havekost e.V.) mit GK Claude auf dem dritten Platz. In den Springprüfungen der Klasse A holte sich Marie Louisa Giebel mit den Pferden Classic Time 7 und Caasimir gleich mehrere goldene Schleifen. Sie gewann jeweils beide Abteilungen der Springprüfung Klasse A* und holte sich zudem den Sieg mit Caasimir in der ersten Abteilung der Stilspringprüfung Klasse A* Weg & Zeit. Mit Classic Time 7 erreichte sie in der Stilspringprüfung Klasse A** den ersten Platz und in derselben Prüfung auch den dritten Platz mit Caasimir. Malou Janßen, Reiterin des Gastgebers, freute sich über ihren Sieg mit Magic Moods in der zweiten Abteilung der Springprüfung Klasse A* Weg & Zeit sowie in der Stilspringprüfung Klasse E.

Neben den vielen Amateurreitern starteten auch dieses Mal wieder Spitzensportler auf dem großen Sommerturnier des HRV – so Andreas Dibowski, Europameister und Olympiateammitglied 2021 in Tokio. Der deutsche Vielseitigkeitsreiter ritt am Wochenende in insgesamt sechs Prüfungen mit seinen Nachwuchspferden, erreichte dabei einige Platzierungen und trat sogar gegen seine Tochter Alina Dibowski an. Auf seinem Hengst Cristallik machte er den zweiten Platz in der Stilspringprüfung Klasse M* und den sechsten Platz in der Springprüfung Klasse L. In den gleichen Springprüfungen platzierte er sich zudem mit Lillet 3 auf dem vierten und fünften Platz.

„Auch in diesem Jahr war unser großes Sommerturnier ein echtes sportliches Highlight. Mit dem vielfältigen Prüfungsangebot wollen wir die Förderung von Reiten als Breitensport unterstützen. Unser Turnier wird komplett ehrenamtlich von Mitgliedern des HRV organisiert, mit ganz viel Herzblut. Und es ist mal wieder rundum gelungen – mit erfolgreichen Ritten, guter Stimmung und bestem Wetter“, betonen Michaela Jüsche und Kristin Rohde, erste und zweite Vorsitzende des Harburger Reitvereins mit Verantwortung für die Turnierleitung.

Der Harburger Reitverein (HRV) wurde 1925 gegründet und ist Mitglied des KV Stader-Altländer Reitvereine v. 1909 e.V. und des LV Hamburg. Vorsitzende des Vereins ist Michaela Jüsche. Die Anlage des HRV besticht durch ihre Lage und Vielseitigkeit mitten im attraktivsten Ausreitgelände vor den Toren Hamburgs. Der Verein verfügt über eine Reithalle von 80 mal 20 Meter, ein überdachtes Außenviereck, ein Dressurviereck, einen Sand- und einen 10.000 Quadratmeter großen Grasspringplatz sowie über 58 Außen- und Innenboxen und zahlreiche Weiden. Für den Privat- und Schulunterricht stehen qualifizierte Reitlehrer für Springen, Dressur und Vielseitigkeit bereit. Der Harburger Reitverein führt regelmäßig Veranstaltungen durch, darunter Reiterwettbewerbe sowie Dressur-, Spring- und Voltigier-Turniere.

