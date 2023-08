Hypnoseinstitut eröffnet neues Praxiszentrum in Hannover: Behandlung auf Augenhöhe für eine verbesserte mentale Gesundheit

HANNOVER: Winfried Wengenroth, der Gründer vom Hypnoseinstitut.de, hat nun seine eigene Praxis in Hannover eröffnet, um Menschen auf ihrer Reise zur mentalen Gesundheit zu unterstützen. Die Eröffnung erfolgte im Sommer 2023 und ist Teil eines Netzwerkes von Hypnosetherapeuten, die sich der Förderung der Hypnose und des mentalen Wohlbefindens widmen.

Gründung vom Hypnoseinstitut in 2019

Das Hypnoseinstitut, gegründet im Jahr 2019 von Wengenroth und seinem Mitgründer Ewald Pipper, hat seit seiner Gründung einen stetigen Aufstieg erlebt. Mit ihrem ersten Standort in Bremen und einem weiteren in Köln, eröffnet im Jahr 2020 unter der Leitung von Stephan Becker, hat das Institut seine Reichweite und sein Leistungsspektrum stetig erweitert.

Auf Augenhöhe mit unseren Patienten

„Unsere Philosophie ist es, auf Augenhöhe mit unseren Patienten zu kommunizieren“, sagt Wengenroth, der selbst als Hypnosespezialist und Mental Coach tätig ist. „Es ist wichtig, dass unsere Patienten ihre Probleme erkennen. Nur so können wir gemeinsam nachhaltige Lösungen finden und ihnen helfen, sich jeden Tag ein bisschen besser zu fühlen.“

Depressionen – Kinderpsychologie – Raucherentwöhnung – Abnehmen / Gewichtsreduktion

Ewald Pipper und Stephan Becker, beide Heilpraktiker für Psychotherapie, sind Experten auf dem Gebiet der Depressionen und Kinderpsychologie. Winfried Wengenroth hat sich auf Raucherentwöhnung und Gewichtsreduktion spezialisiert. Diese Fachgebiete ergänzen sich hervorragend und ermöglichen eine umfassende Betreuung der Patienten.

Hypnose auch Thema der Doktorarbeit von Winfried Wengenroth

Zusätzlich zu seiner Arbeit als Hypnosespezialist arbeitet Winfried Wengenroth derzeit an seiner Doktorarbeit. Seine Forschung konzentriert sich auf die Behandlung der Alkoholsucht durch Hypnose und ist von besonderer Relevanz, da Alkoholsucht in Deutschland weit verbreitet ist. Wengenroths These ist, dass die richtige Anwendung der Hypnose zu einer effizienteren und erfolgreichen Behandlung der Alkoholsucht führen kann als die herkömmlichen Entzugskliniken. Die Fertigstellung seiner Forschungsarbeit wird für den Sommer 2024 erwartet.

Hohe Rückfallquoten der Alkoholsüchtigen reduzieren

„Mein persönliches Ziel ist es, die hohen Rückfallquoten der Alkoholsucht von bis zu 80% zu reduzieren“, sagt Wengenroth. „Alkoholsucht ist in Deutschland ebenso verbreitet wie die Sucht nach Zucker, Zigaretten oder Kokain. Mit meiner Forschung und Arbeit möchte ich einen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation leisten.“

Hypnoseinstitut.de – einzigartiges Plattform – nun schon 5 Therapeuten

Im Jahr 2021 wuchs das Team mit dem Beitritt von Melanie Hill aus Rothenburg und Jan Hoffknecht in Köln auf fünf Hypnosetherapeuten an. Die gemeinsamen Treffen der Therapeuten, zuletzt in Münster und demnächst in Hannover, ermöglichen einen regen Austausch auf hohem professionellem Niveau, von dem letztendlich die Patienten profitieren.

Die Hypnose ist eine Behandlungsmethode, die im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen hat. Viele Patienten berichten von erstaunlichen Erfolgen, insbesondere in den Bereichen Raucherentwöhnung und Gewichtsreduktion. Das Hypnoseinstitut hat sich diesen Entwicklungen nicht nur angepasst, sondern sie mitgestaltet.

Gesund abnehmen und endlich Rauchfrei

Das gesunde Abnehmen vom Körpergewicht sowie die Raucherentwöhnung ist ein besonderer Schwerpunkt des Hypnoseinstituts in Hannover. Der Hypnotiseur Winfried Wengenroth hat sein einzigartiges mentales Raucherentwöhnungsprogramm persönlich selbst entwickelt, das bislang eine Erfolgsquote von beeindruckenden 95 % aufweist.

Millionen Menschen vom Rauchen befreit durch Hypnose

„Millionen Menschen konnten sich bereits durch Hypnose vom Rauchen befreien. Es ist die Behandlungsmethode mit der höchsten Erfolgsquote bei der Raucherentwöhnung – bis zu 87 %“, erklärt Wengenroth. „Unser Programm verbessert diese Quote sogar noch.“

Keine Heilversprechen vom Hypnoseinstitut

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Hypnoseinstitut keine Heilversprechen abgibt. Die Therapeuten arbeiten eng mit anderen medizinischen Fachleuten zusammen und respektieren die Rolle, die die Pharmaindustrie in der allgemeinen Gesundheitsversorgung spielt.

Das Hypnoseinstitut freut sich auf seine neue Phase in Hannover und wird auch weiterhin innovative und wirkungsvolle Behandlungsmethoden anbieten, die das Wohlbefinden der Patienten in den Vordergrund stellen.

Alte Methode mit moderner Wirksamkeit

Hypnose ist eine Praxis, die über 4.000 Jahre alt ist, und sie wird seit der Antike in verschiedenen Kulturen zur Verbesserung der geistigen und körperlichen Gesundheit eingesetzt. Während einige Skeptiker die Wirksamkeit der Hypnose in Frage stellen, weisen eine wachsende Anzahl von wissenschaftlichen Studien und Patientenerfahrungen darauf hin, dass Hypnose eine wirksame Therapieform ist, die dazu beitragen kann, den Geisteszustand zu verbessern und ungesunde Gewohnheiten zu verändern.

Klinische Hypnose

Die klinische Hypnose ist heute eine weit verbreitete Therapieform und wird von medizinischen Fachleuten auf der ganzen Welt anerkannt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Hypnose bei einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen, einschließlich chronischer Schmerzen, Angstzuständen, Schlafstörungen und Süchten, wirksam sein kann.

Die Therapieform bietet eine non-invasive, natürliche Alternative zu herkömmlichen medizinischen Behandlungen. Während die moderne Medizin oft auf pharmazeutische Lösungen angewiesen ist, kann Hypnose eine praktikable Option für diejenigen sein, die eine Behandlung ohne Medikamente suchen oder die bestehenden medizinischen Behandlungen unterstützen möchten.

Dabei steht das Hypnoseinstitut an der Spitze dieser innovativen Therapieform. Das Institut verwendet modernste Techniken und Methoden, um sicherzustellen, dass seine Patienten die bestmögliche Versorgung erhalten. Die Therapeuten des Hypnoseinstituts sind hochqualifiziert und verfügen über jahrelange Erfahrung in der Anwendung von Hypnose zur Verbesserung der mentalen Gesundheit.

„Wir sind stolz darauf, eine führende Rolle in der Anwendung und Weiterentwicklung der Hypnosetherapie zu spielen“, sagt Wengenroth. „Die Arbeit unserer fünf Therapeuten hat schon Tausenden von Menschen geholfen, ihre Leben zu verbessern, und wir sind entschlossen, diese wichtige Arbeit fortzusetzen.“

Die Hypnosetherapie kann auch dabei helfen, den Fokus und die Konzentration zu verbessern, den Schlaf zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Viele Patienten berichten von einem gesteigerten Gefühl der Ruhe und Entspannung nach ihren Hypnosesitzungen, was zu einer allgemeinen Verbesserung ihrer Lebensqualität führt.

„Wir sehen jeden Tag, wie Hypnose das Leben unserer Patienten verändert“, sagt Wengenroth. „Es ist ein mächtiges Werkzeug, das eine echte und nachhaltige Veränderung bewirken kann.“

Während Hypnose eine effektive Therapieform sein kann, betont das Hypnoseinstitut die Bedeutung einer ganzheitlichen Herangehensweise an die Gesundheit. „Hypnose ist nur ein Teil des Gesundheitspuzzles“, sagt Wengenroth. „Wir arbeiten eng mit unseren Patienten zusammen, um sicherzustellen, dass sie die Unterstützung und die Werkzeuge erhalten, die sie benötigen, um ihren gesamten Gesundheitszustand zu verbessern.“

Mit seiner Expansion nach Hannover ist das Hypnoseinstitut nun besser positioniert denn je, um Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren mentalen Gesundheit zu unterstützen. Das Institut ist stolz auf seine Arbeit und freut sich darauf, sein Wissen und seine Expertise weiterhin mit Patienten und Fachleuten auf der ganzen Welt zu teilen.

Das Hypnoseinstitut wurde 2019 von Winfried Wengenroth und Ewald Pipper gegründet. Mit Standorten in Bremen, Köln und nun auch Hannover bietet das Institut hochwertige Hypnosetherapie zur Behandlung von einer Vielzahl von Beschwerden an. Mit einem Schwerpunkt auf Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, Depression und Kinderpsychologie arbeitet das Hypnoseinstitut daran, das volle Potenzial der Hypnose zur Verbesserung der mentalen Gesundheit zu nutzen.

Kontakt

Hypnoseinstitut Hannover

Winfried Wengenroth

Lister Meile 45

30161 Hannover

0511 – 9573 3291



https://hypnoseinstitut.de/hypnose-hannover/

