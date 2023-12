Ihr Baufachzentrum mit Beratung – Fretthold macht es vor

Durch einen persönlichen Beratungstermin spielend leicht das eigene Bauprojekt oder die Renovierungsmaßnahmen bewältigen. Mit dem Baufachzentrum Fretthold und seinen rund 135 Jahren Branchenerfahrung kein Problem.

Das Unternehmen Fretthold ist bekannt für seine umfassende Palette an Baustoffen, darunter Echtholz-Parkett, Laminat, Vinyl-Designboden, keramische Fliesen, Türen und vielen mehr. Die Kunden profitieren nicht nur von der erstklassigen Qualität der Produkte, sondern auch von der fachkundigen Beratung und dem effizienten Service, der die Bedürfnisse verschiedenster Bauprojekte abdeckt.

Mit dem Ziel, Bauherren bei der Verwirklichung ihrer individuellen Wohnträume zu unterstützen, bietet Fredhold ab sofort eine persönliche Wohnraumberatung an. Das erfahrene Team von Fachberatern steht Kunden zur Seite, um deren Vorstellungen und Anforderungen in maßgeschneiderte Bauprojekte umzusetzen. Von der Auswahl hochwertiger Baustoffe bis hin zur optimalen Raumgestaltung – die persönliche Wohnraumberatung in der hauseigenen Ausstellung von Fretthold bietet umfassende Hilfe für einzigartige Wohnprojekte.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit sich nur für einzelne Renovierungsmaßnahmen oder Gewerke beraten zu lassen. Buchen Sie sich einfach Ihren persönlichen Beratungstermin hier.

Als Vorreiter in der Branche setzt Fretthold auf innovative Lösungen, um den steigenden Anforderungen an nachhaltiges Bauen & Sanieren gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet umweltfreundliche Baustoffe, energieeffiziente Produkte und Materialien, die den neuesten Standards für Umweltschutz und Energieeffizienz entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern stellt Fretthold sicher, dass Kunden Zugang zu den neuesten Technologien und umweltfreundlichen Materialien haben.

Ihnen fehlt zu den Baumaterialien auch noch das passende Werkzeug? Fretthold bietet zudem eine große Vielfalt an Werkzeugen an.

Für weitere Informationen zur persönlichen Wohnraumberatung und dem umfassenden Angebot von Fretthold stehen die Ansprechpartner des Unternehmens gerne zur Verfügung.

Wer baut, braucht starke Partner! Darum unterstützen wir Sie seit mehr als 135 Jahren in allen Bereichen rund um das Thema Baustoffe.

Unsere Fachberater stehen Ihnen tatkräftig zur Seite, wenn es ums Bauen, Renovieren, Modernisieren und Gestalten geht.

Entdecken Sie ganz neue Akzente für modernes Wohnen und Leben. Ob Echtholz-Parkett, Laminat, Vinyl-Designboden, keramische Fliesen oder Naturstein – der Phantasie und dem persönlichen Geschmack sind keine Grenzen gesetzt.

In unserer IdeenGalerie, der Ausstellung für den dekorativen Innenausbau, finden Sie darüber hinaus moderne Haustüren, Innentüren und Garagentore mit sämtlichem Zubehör.

