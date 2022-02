IMMUN-IDENT, das praktische COVID-Zertifikat im Kartenformat

Familienunternehmen PAV erweitert Angebot zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Das neueste Produkt des schleswig-holsteinischen Dienstleisters passt in jedes Portemonnaie, enthält den offiziellen QR-Code des Robert-Koch Instituts (RKI) und ersetzt alle anderen Impf- und Genesenennachweise. IMMUN-IDENT, das COVID-Zertifikat im Kartenformat, ist die haltbare, hygienische Alternative zu Smartphone, Impfbuch und Ausdrucken.

Die praktische Karte kann europaweit von gängigen Scan-Apps gelesen werden. Sie zeigt jeden Immunstatus an: genesen, geimpft oder genesen+geimpft bzw. geimpft+genesen. Auch wenn IMMUN-IDENT selbst kein Reisedokument ist, wird damit das Reisen und der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen deutlich erleichtert.

„Nach zwei Jahren Pandemie war neben Sicherheit der Wunsch nach Normalität der größte Antrieb bei der Entwicklung der IMMUN-IDENT-Karten“, erklärt PAV-Geschäftsführerin Isabel Höftmann-Toebe.

Mit der Produktion hochwertiger, fälschungssicherer Karten hat PAV langjährige Erfahrung. Rund 15 Millionen elektronische Gesundheitskarten (eGKs) wurden am Firmensitz in Lütjensee bereits im Auftrag von 70 Krankenkassen erstellt.

IMMUN-IDENT gibt es als klassische, robuste Plastikkarte und als 4er-Set, das auf einem DIN-A4-Kartenträger aus wasserabweisendem, laminiertem Papier produziert wird. So ist immer eine der vier identischen Karten zur Hand und die Suche nach dem Immunnachweis beendet.

Dank der lokalen Produktion beträgt die Lieferzeit bei beiden Varianten nur zwei bis vier Werktage. Unter immun-ident.de können die COVID-Karten versandkostenfrei bestellt werden.

PAV ist renommierter Anbieter von Druck-Erzeugnissen, Direktmarketingdienstleistungen, Plastikkarten, RFID-Lösungen, IT-Services und Medizinprodukten für Global Player aller Branchen. Verständlich, dass unsere Produkte (fast) überall zu finden sind. Im Hotel, am Flughafen, im Stadion, beim Einkauf, im Briefkasten, beim Arzt, auf Reisen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrer Brieftasche. Darüber hinaus steht PAV zahlreichen Unternehmen und Institutionen als kompetenter Partner für die crossmediale Kundenkommunikation zur Seite. Am Hauptsitz in Lütjensee bei Hamburg bringen unsere rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 1925 innovative und fortschrittliche Lösungen voran, um auch in Zukunft weiterzuwachsen.

