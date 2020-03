In Frankfurt am Main geht der Trend eindeutig zu SEO

Unternehmen in Frankfurt am Main erreichen mit SEO ihre Zielgruppe

FRANKFURT AM MAIN. Heutzutage ist für jedes Unternehmen wichtig, auch mit einer Webseite die erstklassige Reichweite des Internets für effiziente Werbung zu nutzen. In einer Metropole wie Frankfurt am Main ist das für die regionale Bekanntheit ganz besonders bedeutsam. Doch der beste Internetauftritt nützt nichts, wenn er von Interessenten nicht entdeckt werden kann. Daher ist SEO eine unverzichtbare Aktivität im modernen Onlinemarketing.

Beispiel Versicherung: SEO für Frankfurt am Main

Frankfurt am Main und die Umgebung sind durch den Banken- und Versicherungssektor gekennzeichnet. Wenn ein Versicherungsmakler eine Website nutzt, trifft er auf viel Konkurrenz. SEO, die Suchmaschinenoptimierung, unterstützt ihn dabei, dass Google seine Website im Ranking positiv berücksichtigt, sodass viele Klicks und im Idealfall auch Umsätze generiert werden. Das gelingt dadurch, dass die Website nicht nur auf die Schlüsselbegriffe “Versicherungen” + “Frankfurt Main” optimiert ist, sondern auch die Einzigartigkeit eines Versicherungsbüros, zum Beispiel seine Expertise und Erfahrung bei Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge oder Zahnzusatzversicherungen integriert. Auch der regionale Aspekt wie Stadtteil oder Straße sollte effizient berücksichtigt werden, damit lokales SEO auch richtig wirken kann. Spezialisierte SEO-Agenturen bieten dafür das Know-how, das sowohl technisch als auch journalistisch umgesetzt wird.

Mix aus effektiven SEO Maßnahmen für Frankfurt am Main

Um bei Google erfolgreich zu sein und die Werbewirksamkeit für Frankfurt am Main erfreulich zu verbessern, sind verschiedene Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung wichtig. Dazu zählen die Schlüsselwörter (Keywords), aber auch Backlinks und Links als effiziente Verlinkungen, Landingpage, Kampagnen in den sozialen Medien und vieles mehr. Je maßgeschneiderter dies für ein Unternehmen konzipiert wird, umso größer sind in der Regel die Erfolge. Dies fördert sogar das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI). Für digitale Marktplatzierung vergibt es Zuschüsse. PrimSEO ist eine im Rahmen des Förderprogramms go-digital zertifizierte Agentur, mit der interessierte Unternehmen eine hochwertige Suchmaschinenoptimierung für ihr Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt konzipieren lassen können.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

