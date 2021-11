In vino veritas, aber im Bier die Zukunft – Biermap24 entwirft größten B2B-Bierhandelsplatz

Deutschlands bewertungsstärkstes Bier-Portal Biermap24 startet branchenweiten Marktplatz

Eine Schwerpunktveränderung vollzieht sich in Q4 in der Bierbranche. Deutschlands beliebtestes alkoholhaltiges Getränk (Statista-Umfrage 08/21) wird jetzt auch im Internet gehandelt.

Ausgangspunkt ist die bisherige Entwicklung des Bewertungsportals Biermap24. Als Hobby-Projekt von Bier-Enthusiasten ins Leben gerufen und zu branchenweitem Erfolg geführt (mehr als 913.560 Bewertungen von über 8.063 Bieren und Biersorten), ist die Plattform schon länger ein Trendanzeiger der Branche.

Stetten Patzschke: “Es ist nur folgerichtig, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt auch auf die Brauereien zugehen müssen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Wir beginnen mit dem Aufbau eines Branchenportals für B2B, das das bisherige Angebot von Biermap24 um eine komplette Ebene erweitert.”

Viele Brauereien setzen ihren Vertrieb bisher nur lokal bzw. regional um. Mit der Etablierung eines B2B-Branchenportals entstehen vollständig veränderte Handlungsmöglichkeiten.

Zukünftig können Bierhersteller und Großhändler über den Marktplatz deutschlandweit verkaufen. Für die Brauereien liefert Biermap24 wertvolle Markt-Insights, wie beispielsweise regionale Vorlieben und Geschmacksprofile. “Kunden haben oft nicht nur eine Lieblingsmarke, sondern bevorzugen beispielsweise bei alkoholfreiem Bier das Produkt des Wettbewerbers”, sagt Steffen Patzschke.

Die Plattform ist für die deutsche Brauereilandschaft wie geschaffen. Die meisten sind eher kleiner und verfügen nicht über eigenständige Online-Shops oder E-Commerce-gestützte Vertriebswege und vergeben dadurch große Marktanteile. Biermap24 bietet diesen Brauereien künftig eine einfache Möglichkeit, dennoch Online präsent zu sein und Bier online zu verkaufen.

Steffen Patzschke: “Für die Freunde des Hopfensaftes ist Biermap24 eine wahres El Dorado. Man kann neue Biere entdecken und mit unzähligen Brauereien in Kontakt treten. Jede Brauerei entscheidet dabei selbst, ob der Verkauf nur an Händler, Gastwirte oder auch an Privatkunden erfolgen soll.”

Biermap24 bereitet aktuell seine B2B-Handelsplattform vor. Das Bewertungsportal nutzt dafür OroMarketplace als B2B-Open-Source-Plattform für die Bereitstellung der Digital-Commerce-Infrastruktur. Bei der Implementierung von OroCommerce unterstützt die B2B-E-Commerce-Agentur Netresearch das Team von Biermap24. Dieses technische Fundament bildet zusammen mit der Zusammenführung der bereits vorliegenden Bewertungsdaten die strategische Grundlage für den Aufbau dieses Bier- und Brauerei-Marktplatzes.

Wo findet man fast 8.000 Biermarken, über 1.000 gelistete Brauereien und weit mehr als 870.000 Bewertungen der härtesten Kritiker, den Biergeniessern persönlich???

Natürlich bei Biermap24.de!!! Eine der größten Bierdatenbanken, welche mit geballtem technischen KnowHow und viel Herzblut einen kompletten Querschnitt über die Biere der gesamten Republik aufzeigt.

Biermap24 ist ein 2009 gestartetes Bierprojekt mit der Intention den größten Überblick über die Sorten des schönsten Getränkes der Welt zu schaffen! Unser Ziel ist es, ALLE deutschen Biermarken zu listen, zu präsentieren und bewerten zu lassen!

Im gnadenlosen Ranking um die ersten Plätze, kann jeder Besucher für sein persönliches Lieblingsbier klicken und es somit auf die vorderen Positionen pushen.

