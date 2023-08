Ing-Domain: Die Domain für Ingenieure startet …

Der ICANN-Prozess zur Einführung neuer Top-Level-Domains schreitet voran. Die Sunrise-Periode der Ing-Domains beginnt am 20. September 2023. Während der Sunrise-Periode können Markeninhaber ihre Marken unter der Ing-Domain als gleichnamige Domain registrieren. Die Marken müssen im Trademark Clearinghouse registriert sein.

Einige Unternehmen und Organisationen haben ihre wichtigen Begriffe noch nicht als Marken eingetragen. Auch solche Unternehmen und Organisationen können in der Sunrise-Phase eine Ing-Domain erhalten.

Die Secura GmbH kann kurzfristig die entsprechende Marke beschaffen und die Unternehmen oder Organisationen können an der Sunrise-Periode der Ing-Domains teilnehmen. Die Secura GmbH wird die neue Marke beim Trademark Clearinghouse registrieren und anschließend die entsprechende Ing-Domain registrieren.

Hier können Sie Ihren Namen unter den Ing-Domains vorregistrieren. Die Vorregistrierung der Ing-Domain erfolgt kostenlos, aber verbindlich. Wenn wir Ihren Wunschnamen für Sie sichern, müssen Sie die Domaingebühr bezahlen.

Jede Standarddomain kostet in der allgemeinen Verfügbarkeit 39 EUR/Jahr. Bei vielen Domainendungen sind Domains in der Sunrise-Phase teurer als Domains in der allgemeinen Verfügbarkeit. Bei den Ing-Domains Standard- und Premium-Domains kosten in der Sunrise-Periode genauso viel wie in der General Availability – und Sie erhalten trotzdem 15 % Rabatt.

Für die Einführung der Ing-Domains sind folgende Phasen geplant:

Sunrise Period: 20. September 2023 bis 24. Oktober 2023

Early-Access-Period: 31. Oktober 2023 bis 5. November 2023

Allgemeine Verfügbarkeit: 5. Dezember 2023

Die Early-Access-Phase funktioniert wie eine „niederländische Auktion“. Ing-Domains werden von Tag zu Tag günstiger. Wenn Sie Interesse haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail , um die Details zu erfahren.

Die Google-Registrierung informiert über die neuen Ing-Domains:

„.Ing ist eine Domäne, die es ermöglicht, eine neue Heimat im Internet mit einem einzigen Wort zu erschaffen. Mit .ing können Menschen, Unternehmen und Marken sich auf völlig neue Art ausdrücken. Ob es sich um design.ing oder writ.ing handelt, ink.ing oder row.ing, .ing steht bereit zur Aktion, ganz gleich, was Sie gerade tun. .Ing ist eine faszinierende TLD, da sie seltene Gelegenheiten für Marken bietet, eine Domain zu beanspruchen, die eine bestimmte Handlung oder einen bestimmten Zustand des Seins verkörpert. Wir sind gespannt darauf herauszufinden, was Menschen zum s.ing(en) bringt, zu sehen, wer im Internet k.ing sein wird, und zu erfahren, was dieser neue Start mit sich br.ing(t).“

Google Registry erklärt:

„Die … gTLD bildet einen Marktplatz in direkter Verbidung mit dem Begriff „ing“ , einer gebräuchlichen Endung, die verwendet wird, um die Gerundiumform eines Verbs (singing, sleeping) zu bezeichnen. Die Aufgabe dieser gTLD, .ing, ist es, einen dedizierten Domainraum zur Verfügung zu stellen, in dem Domaineigentümer Second-Level-Domains einrichten können, die Inhalte anbieten, die mit der Verwendung des Begriffs „ing“ durch den Domaineigentümer zusammenhängen. Charleston Road Registry geht davon aus, dass diese Verwendungszwecke u.a. darin bestehen können, Inhalte anzubieten, die um einen Second-Level-Domainnamen herum zentriert sind, wie z.B. sail.ing oder cook.ing. Charleston Road Registry ist davon überzeugt, dass Domaineigentümer diese Domainendung für wertvoll halten, die für Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen eine Vielzahl von Zwecken erfüllen könnte. Die … TLD wird die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher verbessern, indem sie eine neue Verfügbarkeit im Bereich der Second-Level-Domains bietet, neue Organisationsebenen im Internet schafft und die Art der unter der Domain verfügbaren Inhalte signalisiert. Charleston Road Registry ist der Ansicht, dass die .ing gTLD angesichts ihrer vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten den Domainraum am wertvollsten macht, wenn sie völlig offen und frei von Beschränkungen für Registranten bleibt. Es wird daher keine Beschränkungen für die Registrierung von Second-Level-Domainnamen unter der …gTLD .ing geben.“

Ing. ist auch eine Abkürzung für den Ingenieurabschluss, der in Deutschland und vielen anderen Ländern an technischen Universitäten oder Fachhochschulen verliehen wird. Wer einen Abschluss als Ing. hat, wird Seien Sie auch daran interessiert, Ing-Domains zu registrieren.

Benutzer, die sich für die Ing-Domain interessiert haben, interessieren sich häufig auch für die Engineer-Domains und Engineering-Domains.

Es empfiehlt sich, sich bereits jetzt für die einzelnen Phasen vorzuregistrieren, um sich rechtzeitig die Wunschdomains zu sichern.

https://www.domainregisty.de/ing-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/ing-domain.html (english)

