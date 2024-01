Intelligenter, sicherer, ultrakompakter Antrieb für Fahrerlose Transportsysteme

-Wheel Clever mit integriertem Motion Controller Circulo 9: Wartungsfreundlicher Direktantrieb mit smarter Leistungsregelung

Die SPS in Nürnberg bot den zahlreichen Fachbesuchern auch 2023 wieder wegweisende Innovationen und intelligente Lösungen im kompletten Spektrum der digitalen Automation. Das Highlight am Stand von Ketterer Antriebe war zweifelllos der i-Wheel Clever-Radnabenantrieb mit integriertem Circulo 9 Motion Controller – die ideale Antriebslösung für Fahrerlose Transportsysteme (FTS). Die Kombination aus ultrakompakter Bauweise, hoher Leistungsdichte, intelligentem Motion Controller und zertifizierten Sicherheitsfunktionen sorgten nicht nur für eine positive Resonanz bei den Messebesuchern, sondern machen den i-Wheel Clever zur ersten Wahl für Entwickler und Konstrukteure von FTS und AMR.

In der Smart Factory – ob Produktion, Lager oder Logistik – spielen FTS bzw. AMR eine entscheidende Rolle. Sie optimieren den innerbetrieblichen Transport von Materialien und Komponenten, automatisieren die Kommissionierung, optimieren den Materialfluss und verwalten Lagerbestände effizient, kostengünstig und ressourcenschonend. FTS erhöhen die Flexibilität und Sicherheit, verbessern die Arbeitsbedingungen und steigern damit die Produktivität. So werden sie gerade im Zuge des Fachkräftemangels immer unverzichtbarer in den intralogistischen Prozessen. Intelligente Antriebslösungen sind elementare Bestandteile der Fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF). „Hier hebt sich unser i-Wheel Clever-Radnabenantrieb mit dem vollintegrierten Motion Controller deutlich von herkömmlichen traditionellen Systemen ab. Das ultrakompakte, smarte Antriebssystem lässt sich einfach in verschiedenste Fahrzeugkonstruktionen integrieren – ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Vor allem der deutlich verringerte Verkabelungsaufwand bringt dem Anwender einen wesentlichen Mehrwert und schafft mehr Platz für das Batteriemanagementsystem (BMS). Das hat unseren i-Wheel Clever zum Renner auf der SPS gemacht“, so Odin Jäger, Geschäftsführer von Ketterer Antriebe.

Kompakt und leistungsstark

Ketterer hat mit dem i-Wheel einen ultrakompakten Radnabenmotor entwickelt. Mit einer Bautiefe von lediglich 185 mm – inklusive Motion Controller – ist dieser getriebelose Torquemotor i-Wheel C 3213 komplett in der Nabe integriert. Der Wegfall eines zusätzlichen Getriebes minimiert den Verschleiß und die Lebensdauer erhöht sich signifikant im Vergleich zu herkömmlichen Antriebstechnologien mit Getriebestufe.

Odin Jäger: „Trotz der kompakten Bauweise besitzen die Antriebe eine hohe Leistungsdichte. Das zeigt sich zum Beispiel in puncto Schnelligkeit: Mit dem Nennstrom von 4,5 A erreicht er Endgeschwindigkeiten bis 10 km/h. Zudem lassen sich aufgrund der geringen Bautiefe einfach zwei Antriebe auf einer Drehscheibe anordnen. So kann ein FTF mit i-Wheel Clever-Antrieben problemlos mit einem Null-Wende-Radius manövriert werden.“

Die permanente Überwachung der Temperatur ermöglicht einen sicheren Betrieb. Der PU-Belag sorgt für exzellente Laufeigenschaften mit kaum wahrnehmbarem Geräuschniveau und senkt damit die Lärmbelastung für die Mitarbeiter. Dank der patentierten Ketterer Lösung lässt sich der Fahrbelag einfach und schnell vor Ort austauschen und Wartungszeiten werden minimiert.

Die i-Wheel-Serie besteht aus drei Grundbaugrößen, die sich flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen lassen. Die clevere Lösung mit integriertem Motion Controller wurde vorerst nur bei der mittleren Baugröße der i-Wheel Familie realisiert und ermöglicht eine maximale Achslast von 2.500 N. Die beiden weiteren Leistungsklassen mit einer maximalen Achslast von 800 N bzw. 7.500 N sind ebenfalls in der Planung.

Höchste Performance in der Antriebsregelung

Der Circulo 9 Motion Controller von Synapticon setzt neue Maßstäbe in der Antriebsregelung und macht den i-Wheel Clever zu einem intelligenten und funktionssicheren Antriebssystem für FTF bzw. AMR. Mit über zehn zertifizierten Sicherheitsfunktionen (SIL2, Pl-d) und einem High-Speed EtherCAT Interface bietet er höchste Performance bei geringer Latenz und vernachlässigbarem Jitter. Die benutzerfreundliche Parametrierungs- und Tuning-Software macht die Integration in FTS-Systeme einfach und effizient. Der Einsatz von Standardsteckern und -kabeln macht aufwendige Anpassungen in den Fahrzeugen überflüssig und erleichtert die nahtlose Integration zusätzlich

Das System ist standardmäßig mit einem High-Resolution-Absolut-Encoder ausgestattet und wird für hohe Effizienz und eine maximale Bandbreite modellprädiktiv und feldorientiert geregelt. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, kann in den Antrieb optional eine Notstopp-Bremse mit Energiesparmodus integriert werden.

Zukunftssicher und anpassungsfähig

„Der i-Wheel Clever setzt neue Standards in der Antriebstechnologie von Fahrerlosen Transportsystemen“, ist Odin Jäger überzeugt. „Die zahlreichen Vorteile des kompakten, wartungsfreundlichen Direktantriebs in Verbindung mit der intelligenten Leistungsregelung machen das System für Entwickler und Konstrukteure von FTS äußerst attraktiv. Der i-Wheel Clever steht für intelligente, sichere und ultrakompakte Mobilität – ein Schlüssel zur effizienten Gestaltung fortschrittlicher Logistikprozesse.“

i-Wheel Clever auf der LogiMat

Ketterer präsentiert den i-Wheel Clever auch auf der kommenden LogiMAT im März 2024 in Halle 7 an Stand G 07 und unterstreicht damit die zukunftsweisende Bedeutung dieses Antriebssystems für die FTS-Entwicklung. Besuchen Sie die LogiMAT im März, um den i-Wheel Clever live zu erleben und die Zukunft der Intralogistik aktiv mitzugestalten.

Antriebe von Ketterer bewegen Gebäudekomponenten, Industrieanlagen, ergonomische Möbel und Carelösungen auf der ganzen Welt. Manuell oder elektromotorisch. Hier gehört das familiengeführte Unternehmen zu den weltweiten Marktführern. Den Grundstein dafür legte Benedikt Ketterer im Jahr 1832 mit der Gründung seiner Schwarzwälder Uhrmacherwerkstatt. Damals wie heute gehören Innovationskraft, Qualitätsdenken, Präzision und Mut zur Neuorientierung zur Unternehmensphilosophie. Ketterer bleibt nach wie vor dem Standort Schwarzwald treu – in Furtwangen arbeiten heute rund 200 Mitarbeiter.

Seit 2015 fokussiert sich Ketterer auf vier Marktsegmente:

– Ergonomie Professional bringt höhenverstellbare Arbeitsplätze ins Büro, in die Werkstatt, ins Labor, Schule und mehr.

– Ergonomie Home & Care bietet innovative Antriebslösungen für Wohn- und Küchenmöbel sowie für Anwendungen im Kranken-, Pflege-, Reha- und Behindertenbereich.

– Building Drives beschattet Gebäude und Plätze, bietet Antriebe für Fenster, Türen, Tore und bewegliche Trennwände an.

– Industrial Drives versorgt die Lager- und Transportlogistik sowie den Anlagen- und Maschinenbau mit passenden Antrieben.

Auf Basis der bewährten und vielfach eingesetzten Standardkomponenten entwickeln und produzieren die Spezialisten von Ketterer kundenspezifische, auf die Anwendung abgestimmte Antriebslösungen.

Firmenkontakt

B. Ketterer Söhne GmbH & Co. KG

Ilona Mahler

Bahnhofstraße 20

78120 Furtwangen

+49 7723 6569-271



http://www.ketterer.de

Pressekontakt

KSKOMM GmbH & Co KG

Jaqueline Sprenger

Jahnstr. 13

56235 Ransbach-Baumbach

02623-900780



http://www.kskomm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.