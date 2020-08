Internationales Netzwerk von Panama PR wird stärker

Global strategy, local knowledge: diesen Ansatz verfolgt Panama PR bei der Beratung internationaler Kunden. Seit 2005 ist die inhabergeführte Agentur schon Gründungsmitglied des internationalen Netzwerks PR World Alliance. Das globale Bündnis freut sich nun über Verstärkung in den USA, in Asien und in Lateinamerika: Denterlein aus Boston, XCOM aus Sao Paulo, Communications Korea aus Seoul und Minerba mit Büros in Buenos Aires und Santiago de Chile.

STUTTGART, 3. August 2020. Schnelle und zuverlässige Services in integrierten Teams für internationale Kunden zu bieten, ist Grundlage des Erfolgs von Panama PR. Das internationale Netzwerk PR World Alliance, ermöglicht die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern in nun 18 Ländern. Der Gewinn von vier weiteren Mitgliedern stärkt die Gemeinschaft inhabergeführter Agenturen und bietet neue Möglichkeiten auch für bestehende Kunden.

Weltweite Expertise

Gelten für B2B-Kommunikation in Deutschland die gleichen Regeln wie in Südkorea? Erreiche ich Endkunden in Polen zielgenauer über Print-Veröffentlichungen oder Social Media Kampagnen? Und welche Rolle spielen Influencer für meine Marke in Lateinamerika? Kommunikation ist stark von kulturellen und länderspezifischen Gewohnheiten beeinflusst. PR World Alliance greift auf ein Netzwerk verlässlicher und persönlich bekannter Partner zurück, die sich durch hohe Qualität und gleiche Werte definieren.

“Mit dem Zuwachs von vier Agenturen auf drei Kontinenten in unserem Netzwerk PR World Alliance können wir Panama PR-Kunden noch besser unterstützen. Für die internationalen Ziele unserer deutschen Kunden bedeutet die Stärkung eine persönliche Unterstützung in wichtigen Wachstumsmärkten,” sagt Christian Josephi, Geschäftsführer von Panama PR in Stuttgart. “Wir hoffen auch auf neue Kunden und Mandate aus den USA, Korea und Lateinamerika, Schon heute erzielen wir über 50 Prozent unseres Umsatzes mit internationalen Kunden, für die wir im deutschsprachigen Europa kommunizieren.”

Die neuen PR World Alliance Agenturen

Denterlein Worldwide Inc. wurde 2000 gegründet und ist eine weiblich geführte Kommunikationsagentur mit Sitz in Boston. Über 20 Beraterinnen sind spezialisiert auf die Entwicklung und Umsetzung von komplexen Kommunikationsstrategien. Branchen-Schwerpunkte der Agentur sind der Gesundheitsbereich, Bildung, Biowissenschaften und Finanzdienstleistungen.

XCOM mit Firmensitz in Sao Paulo wurde 1993 gegründet. Kompetenzbereiche der Agentur sind: Public Relations, Digital Content und Social Media, Influencer Strategien, interne Kommunikation und Kommunikationstrainings. Die Kunden XCOMs sind in diesen Branchen tätig: Konsumgüter, Gesundheitswesen, Bildung und Finanztechnologie – auch Technologie Start-Ups sind dabei.

Die Agentur Minerba Corporate Communication hat ihren Sitz in Buenos Aires und ist auch in Bolivien, Chile, Paraguay und Uruguay vertreten. Das multidisziplinäre und erfahrene Team unterstützt seine Kunden in Corporate Communications, CSR-Kommunikation sowie bei der Umsetzung digitaler Strategien. Die Branchen-Schwerpunkte sind: Medien, Gesundheit & Hygiene, Finanzen sowie Kultur & Bildung.

Communications Korea wurde 1987 von Kyong-Hae Kim als einer der erste PR-Agenturen in Südkorea gegründet. Die Agentur ist auf Themen wie Corporate und Marketing, PR. Krisenmanagement, digitale PR und Influencer-Marketing spezialisiert.

Panama PR:

Die Agentur für Wertekommunikation in Stuttgart wurde 2005 gegründet und wird seit 2016 von Meike Grisson und Christian Josephi gemeinsam als geschäftsführende Gesellschafter geleitet. Zehn Beraterinnen und Berater arbeiten für Unternehmen, Marken und Verbände, die ihre Werte durch Kommunikation sichtbar und wirksam machen. PR, Media Relations, Influencer Marketing und Social Media Interaktion schaffen Vertrauen, stärken Marken und binden Kunden.

PR World Alliance:

PR World Alliance ist ein internationales Netzwerk inhabergeführter Kommunikationsagenturen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika. PR World Alliance unterstützt das Wachstum seiner Kunden mit “global strategy and local knowledge”. Das Netzwerk bietet strategische Kommunikationsberatung, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Produkt-Promotions und -Einführungen, Investor Relations, Krisen-Kommunikation, Social Media-Strategie und -Kampagnen.

Boardmitglieder von PR World Alliance:

Präsidentin: Marianne Van Barneveld, CEO von Marcommit in Baarn / NL

Vorstand: Daniel Bruin, Managing Partner von XCOM in Sao Paulo / BRA

Vorstand: Catherine Kable, Managing Partner von Kable Communication in Paris / F

Vorstand: Anna Krajewska, CEO von NBS Communications in Warschau / PL

CFO: Henry Feintuch, Präsident von Feintuch Communications in New York / USA

