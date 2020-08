iPaaS: Weg von Infrastruktur- und Applikationslimitierungen hin zu Flexibilität und Skalierbarkeit

Die IT-Landschaft in Unternehmen ist noch immer stark fragmentiert und besteht oft aus einem Pool von Einzellösungen, die nur selten vollständig miteinander verbunden sind. Die Entwicklungen der letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass das Thema Applikationsmodernisierung immer präsenter ist und Plattformen für die Integration von verschiedenen Applikationen immer beliebter werden. Dazu kommt auch, dass durch die Corona-Krise die Akzeptanz und das Bewusstsein über die Wichtigkeit moderner Technologien nochmals einen Aufschwung erlebt haben. Gerade die “Hemmschwelle Cloud” sinkt, da Unternehmen die Notwendigkeit zur Digitalisierung sehen.

Angesichts dieser Veränderungen müssen sich Unternehmen permanent an die neuen IT-Umgebungen anpassen. Es ist wichtig, sich weg von traditionellen und alteingesessenen Punkt-zu-Punkt Integrationen zu bewegen und einen weiter gefassten Blick auf das Projekt zu legen: Wie digital ist mein Unternehmen, wie modern sind meine Systeme? Was sind die Ziele und welche Optionen habe ich, wenn ich in iPaaS (Integration Platform as a Service) investiere? Angesichts der dynamischen IT-Umgebung ist es wichtig, in Technologie zu investieren, die man auch in Zukunft unabhängig von Infrastruktur- und Applikationslimitierungen nutzen kann – Flexibilität und Skalierbarkeit sind hier die Stichworte.

Das Thema Integration darf nicht nur ein notwendiges Übel oder Nice-to-Have sein, sondern Unternehmen müssen erkennen, dass sie damit ihr Geschäft mittel- bis langfristig erfolgreich ausrichten können. Um eine nachhaltige Integrationsstrategie zu verfolgen, wenden sich Unternehmen an zertifizierte Partner, die mit ihnen ihre Modernisierungsstrategie planen und das gesamte Projekt durchführen.

Mit iPaaS von Boomi erhalten Partner und Kunden ein Tool, um die IT fit für die Zukunft zu machen. In der Zusammenarbeit mit einem Partner werden Kunden individuell betreut und erhalten neben technischem Know-How auch eine gewisse vertikale Expertise, denn das Ziel des Unternehmens bestimmt die Wahl des Partners. Mit der Implementierung von iPaaS und Low-Code kann die jeweilige Fachabteilung selbst kleine Anpassungen und Modifikationen durchführen – das Wissen bleibt also im Unternehmen. Gleichzeitig wird das Projektrisiko drastisch minimiert, man behält die Nähe zum Projekt und modernisiert in kleinen Schritten, vollkommen flexibel, seine Anwendungen.

Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies, verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 11.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2020 Boomi Inc. Dell, Dell Technologies, Boomi, das ‘B’-Logo, Molecule und Dell Boomi sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

