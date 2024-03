JOY, das Leben ist schön – Willkommen

Lachen, nachdenken und mitmachen und mitfühlen

Hunde, in ihrem Fall Hütehunde, als Familienmitglieder gehören seit 36 Jahren an die Seite der naturverbundenen und bewegungsfreudigen Autorin, Martina Ramige. Aus eigener Erfahrung weiß sie nur allzu gut, dass diese vierbeinigen Begleiter die besten Therapeuten auf vier Pfoten sind, und diese Erkenntnis möchte sie gerne mit anderen teilen. Für sie sind eine artgerechte Haltung und eine engagierte faire Erziehung selbstverständlich im harmonischen Miteinander mit ihren Vierbeinern. Die pure Lebensfreude sowie all die Abenteuer und Herausforderungen, die ein Welpe, später ein heranwachsendes „Pubertier“ und letztendlich der erwachsene Hund mit sich bringen, sind Bereicherungen, die sie in ihrer Serie „JOY – Das Leben ist schön“ mit Kindern und ihren Familien unterhaltsam teilen möchte.

JOY ist ein weiblicher Schafpudel. Diese gesund-robusten Hunde, die 17-25 kg wiegen, sind äußerst vielseitig einsetzbar – sei es als treue, kinderliebende Familienhunde, als Therapiehunde oder auch als Schafhüter. Ihre Intelligenz sowie ihre Begeisterung für Hundesportarten wie Mantrailing machen sie zu wahren Superspürnasen. Mit Ausdauer wandern, schnüffeln und mutige Kletterfähigkeiten sind Teil ihrer Hobbys und befähigen sie auch als Rettungshunde. Doch sie können genauso gut entspannt chillen oder als „Homeoffice-Begleiter“ dienen.

„Schafpudel sind besondere Hunde, die von ihrem Rudel Besonderes fordern“, und genau diese spezielle Bindung zwischen Mensch und Hund teilt Martina Ramige in dieser faszinierenden Serie.

Bei Lesungen an Grundschulen konnte sich die Autorin mit Joy zusammen ein Bild von den begeisterten Reaktionen der Kinder machen, die bei den Lesungen sehr engagiert mitmachten. Auch verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen nutzen „Joy -das Leben ist schön“ z.B. in der Logopädie, Trauer- und Traumatherapie.

Die Fangemeinde kann sich im Frühsommer auf den zweiten Band „Entdecken“ (vorläufiger Titel) freuen, indem Joy uns mit auf Reisen ans Meer und in die Welt ihrer ersten Freundschaften nimmt.

Martina Ramige hat als Autorin und Journalistin nicht nur zahlreiche Produktionen japanischer TV-Sender unterstützt, sondern auch gemeinsam mit ihrem Partner, Jean-Claude Ramige, weltweit viele Dokumentationen zum Thema „Kinder in Not“ sowie Schulungsfilme für Straßenkinder in Haiti im Auftrag der UNESCO produziert.

Mit „Joy, das Leben ist schön“ hat sie ein tolles Projekt entwickelt, dass Groß und Klein begeistert, zum Lachen, Nachdenken und Mitmachen einlädt.

JOY das Leben ist schön – Willkommen, Martina Ramige, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-876-8, Heft, A4 20 Seiten, 11,90EUR/ 13CHF

