KAPPA PERFUMES – NEW FRAGRANCES FOR HIM AND HER

Stilbewusst, allgegenwärtig und sportlich – Kappa verbindet traditionelle Markenwerte mit modernen Designelementen zu einem einzigartigen und hochwertigen Duftkonzept.

Die markanten Formen der Flakons kombiniert mit dem unverwechselbaren Kappa Markenlogo stellen den authentischen Lifestyle der Marke dar.

Die Duftlinie belebt den Kern der Marke, da sie den modernen Zeitgeist wiederspiegelt und dennoch die authentischen Werte von Kappa behält. Vier unterschiedliche Duftwelten prägen die Marke einzigartig. Während Kappa Man Black mit elegantem Schwarz und einer holzig-orientalischen Duftkomposition besticht, verbreitet Kappa Man Blue in einem tiefen Blau markant-aromatische Frische. Das weibliche Pendant Kappa Woman White in Matt-Weiß löst eine wahre floral orientalische Duftexplosion aus, während Kappa Woman Pink frisch-blumige Leichtigkeit versprüht.

KAPPA MAN BLACK

Lässig und zeitgleich elegant – Kappa Man Black besticht in zeitlos-elegantem Schwarz und überzeugt mit seiner spannenden Haptik durch die vertiefte Stoffbanderole. Die Kombination aus kraftvollem Design und holzig-orientalischem Dufterlebnis machen Kappa Men Black zum unverzichtbaren Begleiter. Durch Minze, Koriander und rosa Pfeffer startet der Duft in der Kopfnote mit sehr viel Würze. Im Herzen verleihen spritzige Akkorde von Melone, Lavendel und Salbei dem Duftensemble die nötige Frische. Zedern- und Amberholz bringen das Eau de Toilette in der Basis zur Ruhe und schenken ihm Tiefe und Wärme.

– Kopfnote: Minze, Veilchen, Rosa Pfeffer, Koriander – Herznote: Melone, Lavendel, Zimt, Ananas, Salbei – Basisnote: Zedernholz, Guajak-Holz, Vanille, Amberholz, Kastanie

Kappa Man Black Eau de Toilette – 60 ml um 12,95 Euro* ist in allen autorisierten Drogerien, Parfümerien, Kauf-und Warenhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

KAPPA MAN BLUE

Kappa Man Blue, interpretiert das unverwechselbare Kappa Banda-Omini Logo auf eine stilistisch und hochwertige Weise neu. Das ausdrucksstarke tiefblaue Eau de Toilette für Männer verdankt seine holzig-aromatische Note einer Komposition aus frischem Apfel in der Kopfnote, vereint mit würzigen Akkorden von Kardamom und Basilikum im Herzen. Vollendet wird dieses lebendige Dufterlebnis in der Basisnote durch kraftvolle und erdige Noten von Moschus und Zedernholz.

– Kopfnote: Apfel – Herznote: Kardamom, Basilikum – Basisnote: Zedernholz, Moschus, Amber

Kappa Man Blue Eau de Toilette – 60 ml um 12,95 Euro* ist in allen autorisierten Drogerien, Parfümerien, Kauf-und Warenhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

KAPPA WOMAN WHITE

Kappa Woman White vereint elegantes Matt-Weiß mit dem Markenlogo der Fashionkollektion und schafft so ein eindrucksvolles Gesamtkonzept. Ein Duft mit purer Lebendigkeit, der die Marke Kappa perfekt wiederspiegelt. Die frische und zugleich sanfte Einleitung in die zauberhafte Duftkreation bietet eine Mischung aus Kokoswasser, Mandarine und schwarzer Johannisbeere. Erlesene florale Noten aus Jasmin und Veilchen sorgen für eine sinnlich-blumige Duftexplosion. In der Basisnote vereinen sich Patschuli, Tonkabohne, Vanille und Moschus zu einer weichen, süßlich-pudrigen Komposition. Ein unglaublich rundes und langanhaltendes Dufterlebnis für selbstbewusste Frauen mit Sinn für Eleganz und Authentizität.

– Kopfnote: Mandarine, Pfirsich, Kokoswasser, schwarze Johannisbeere, Rosa Pfeffer – Herznote: Jasmin, Orangenblüten, Heliotrop, Veilchen – Basisnote: Patschuli, Amberholz, Vanille, Karamell, Tonkabohne, Moschus

Kappa Woman White Eau de Parfum – 40 ml um 12,95 Euro* ist in allen autorisierten Drogerien, Parfümerien, Kauf-und Warenhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

KAPPA WOMAN PINK

Stilbewusst und modern – Kappa Woman Pink kombiniert sportliche Leichtigkeit mit weiblicher Eleganz und schafft es so, aktuelle Trends mit klassischen Zügen der femininen Duftwelt zu vereinen. Kappa Woman Pink ist ein frisch-blumiger Duft, der gleichermaßen durch fruchtige Nuancen besticht. Erfrischende Akkorde von Bergamotte, Mandarine und Orange in der Kopfnote werden im Herzen soft durch den zarten Duft von Jasmin ergänzt. Die weichen Nuancen von Zedern- und Sandelholz sowie Moschus runden das Ensemble perfekt ab.

– Kopfnote: Bergamotte, Rosa Pfeffer, Mandarine, Orange, Cassis, Ingwer – Herznote: Jasmin – Basisnote: Zedernholz, Sandelholz, Moschus

Kappa Woman Pink Eau de Parfum – 40 ml um 12,95 Euro* ist in allen autorisierten Drogerien, Parfümerien, Kauf-und Warenhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

