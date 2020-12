Kfz-Gutachter Fachmann mit Kompetenz an Ihrer Seite

Nach einem Autounfall stellt sich die Frage, wer die Schuld trägt und wer den Schaden bezahlt. Viele Formalitäten sind zu erledigen. Im Normalfall trägt die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers den Schaden. Für Schäden am Fahrzeug des Unfallverursachers kommt die Voll- oder Teilkaskoversicherung auf.

Unsere Experten bewerten Schäden an Pkw, Lkw oder Wohnmobilen jeder Art.

Zu unseren Kunden zählen

-Privatpersonen

-Autohäuser

-Kfz-Werkstätten

-Versicherungen

Vertrauen Sie auf unsere langjährigen Erfahrungen und das Fachwissen unserer TÜV zertifizierten Kfz-Sachverständigen. Ob Sie nach Fahrzeugschäden eine Begutachtung benötigen oder ein Fahrzeug für den Verkauf bewerten lassen wollen – wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Angebot für Sie

Wir erstellen für LKW, PKW, Anhänger, Wohnwagen, Landmaschinen, Motorboote:

-Schadensgutachten

-Unfallgutachten

-Kurzgutachten

-Kostenvoranschlag

-Beweissicherungsgutachten

-Fahrzeugbewertungen

-Oldtimergutachten

-Nutzungsausfallbestätigungen

Profitieren Sie von unserem Service

Keine langen Wartezeiten

Wir erstellen Kfz-Gutachten innerhalb von 24 Stunden.

Keine langen Anfahrtswege

Auf Wunsch führen wir eine Vor-Ort-Besichtigung des Fahrzeugs durch. Nennen Sie uns die gewünschte Adresse.

Keine Berechnung von Anfahrtskosten

Wir stellen Ihnen die Kosten für den Anfahrtsweg nicht zusätzlich in Rechnung.

Direkte Abrechnung bei Haftpflichtschäden

In Ihrem Auftrag rechnen wir die Haftpflichtschäden direkt mit der Versicherung ab. Für die Abwicklung durch uns fallen für Sie keine Zusatzkosten an. Die Gebühren bei Haftpflichtschäden werden grundsätzlich von der Versicherung des Unfallverursachers getragen.

Sechs Regionalbüros in Süddeutschland

Unsere Kfz-Gutachter sind an sechs Standorten in Süddeutschland für Sie aktiv. Sie finden unsere Büros in München, Nürnberg, Stuttgart, Erlangen und Frankfurt. Die Präsenz in den großen Städten ermöglicht kurze Wege und schnelle Erreichbarkeit.

Kurzfristige Termine

Lange Wartezeiten gibt es bei uns nicht! Wir garantieren kurzfristige Termine für Fahrzeugbewertungen und Kfz-Gutachten jeder Art. Sie erreichen uns zur Abstimmung eines Termins an sieben Tagen pro Woche, auch am Wochenende!

Langjährige Erfahrung

Wir sind seit vielen Jahren in der Fahrzeugbegutachtung aktiv. Unsere Kfz-Gutachter zeichnen sich durch Kompetenz und Praxiserfahrung aus. Ihr Fachwissen bildet die Grundlage für die professionelle Begutachtung von Schäden, das Erkennen von Mängeln sowie die Erstellung von Restwertberechnungen und Kostenkalkulationen. Im Schadensfall können Sie sich auf umfassende Beratung unserer Experten und ihre Hilfe bei der Regulierung von Unfallschäden verlassen.

Unabhängigkeit

Als freier Kfz-Sachverständiger vertreten wir Ihre Interessen kompetent und unabhängig. Unsere Experten beurteilen präzise und ermitteln die anfallenden Kosten umfassend und neutral. Ihre Kfz-Gutachten sind nachvollziehbar, transparent, fachlich korrekt und verständlich.

24 Stunden Erreichbarkeit

Sie erreichen unsere Kfz-Gutachter rund um die Uhr über unsere Webseite https://www.kfz-gutachter-fachmann.de/ oder telefonisch unter 0800 6600 9900.

Unser Kfz-Gutachten für Ihre Sicherheit

Vertrauen Sie auf die Kompetenz professioneller Kfz-Sachverständiger, wenn Sie nach einem Verkehrsunfall einen Schaden einschätzen oder ein Fahrzeug für den Verkauf bewerten lassen wollen. Mit einem rechtskräftigen Kfz-Gutachten sind Sie auf der sicheren Seite. Dieser Service zahlt sich aus!

Wer bezahlt den Kfz-Gutachter?

-Wenn ein Schaden an Ihrem Fahrzeug durch Fremdverschulden entstanden ist, übernimmt die Haftpflichtversicherung der Gegenseite die Kosten für das Kfz-Gutachten. Ausnahmen gelten bei Schäden unter der Bagatellgrenze von 750 Euro.

-Wenn Sie selbst einen Schaden verursacht haben, kann ein Kfz-Gutachten ebenso erforderlich sein. Klären Sie die Kostenübernahme vor der Beauftragung mit Ihrer Versicherung.

-Wenn Sie ein Fahrzeug vor dem Weiterverkauf bewerten lassen wollen, ist unser Kfz-Sachverständiger Ihr fachkundiger Partner. In diesem Fall zahlen Sie die Kosten für die Begutachtung selbst.

Kfz-Gutachter Fachmann ist Ihr TÜV zertifizierter Sachverständiger in der Nähe.

Kfz-Gutachter Fachmann

Poppenreuther Str. 24 A

90419 Nürnberg

Erzgießereistraße 3

80335 München

Heilbronner Straße 150,

70191 Stuttgart

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt

Kontakt

Kfz-Sachverständiger Fachmann

M. C.

Grasweg 87 87

90556 Seukendorf

091134042511

info@kfz-schadenexperte.de

https://www.kfz-gutachter-fachmann.de/

