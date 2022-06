KLINIKUM AM WEISSENHOF – OBERARZTSTELLE PSYCHIATRIE

Gerade als Oberärztin oder Oberarzt Psychiatrie wissen Sie: um sich gut um Ihre Patient*innen und die Mitarbeiter*innen in Ihrem Team kümmern zu können, muss es Ihnen selbst gut gehen.

Wie aber lassen sich die hohe Verantwortung in einer Führungsposition mit Ihrem Wunsch nach einem harmonischen Privatleben vereinbaren? Im Klinikum am Weissenhof haben wir uns dazu viele Gedanken gemacht. Sie möchten wissen welche?

Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber und Ihre neue Oberarztstelle Psychiatrie. Lassen Sie sich von uns für eine Anstellung in unserem Hause begeistern.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wer wir sind

Als spezialisiertes psychiatrisches Krankenhaus mit etwa 1500 Beschäftigten behandeln wir pro Jahr etwa 13.000 Patient*innen und Patienten jeden Alters mit den unterschiedlichsten Störungsbildern.

An unseren Standorten in Weinsberg, Schwäbisch Hall, Brackenheim, Künzelsau, Ludwigsburg, Winnenden und Heilbronn verfügen wir sowohl über stationäre als auch teilstationäre und ambulante Angebote. Neben dem regulären Klinikbetrieb bieten wir Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung an.

Was uns wichtig ist

Uns ist bewusst: Um unsere Patient*innen bestmöglich versorgen zu können, brauchen unsere Mitarbeiter*innen Rahmenbedingungen, die das möglich machen. Wir legen daher großen Wert darauf, dass unser Personal zufrieden ist und gerne zur Arbeit kommt. So fördern wir etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als festen Bestandteil einer gesunden Work-Life-Balance.

Aber auch der Schutz von Klima und Umwelt liegt uns am Herzen. Im Herbst 2021 haben wir daher mit dem „Grünen Kompass“ ein eigenes Umwelt-Handbuch auf den Weg gebracht. Es soll unseren Beschäftigten als Leitfaden für betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz dienen und sie dabei unterstützen, die Planung und Handhabung des Einsatzes von Ressourcen in Zukunft noch effizienter zu gestalten.

Dass dies nicht nur leere Worte sind, beweisen die Auszeichnungen, die wir immer wieder erhalten: unsere wiederholte Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren, unsere mehrfache Prämierung als „Great Place to Work“, das Zertifikat „audit berufundfamilie“ seit 2019 sowie unser Beitritt zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta 2020.

Was wir Ihnen bieten

Als Arbeitnehmer*in dürfen Sie sich bei uns auf ein konstruktives Miteinander in gemischten Teams und flache Hierarchien freuen. Wir setzen auf einen offenen Dialog und Wertschätzung im persönlichen Umgang miteinander. Dank innovativer Konzepte mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Jobsharing und einer betrieblichen Kinderbetreuung können Sie Beruf und Familie in unserem Hause gut vereinbaren.

Neben einem ansprechenden Lohn und den Vorteilen einer betrieblichen Altersvorsorge bieten wir Ihnen außerdem attraktive Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung: kontinuierliche Fort- und Weiterbildung gehört für uns fest dazu. Dank unserem Betrieblichen Gesundheitsmanagement bleiben Sie noch lange gesund und fit. Freuen Sie sich auf besondere Vorteile wie kostenfreie Parkplätze.

Interessiert?

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen als Bewerbung auf eines unserer aktuellen Stellenangebote für die Oberarztstelle Psychiatrie oder aber initiativ.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Firmenkontakt

Klinikum am Weissenhof

Abt. Marketing

(keine Straße benötigt) —

74189 Weinsberg

07134 75-0

info@klinikum-weissenhof.de

http://www.klinikum-weissenhof.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.