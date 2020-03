Knauber Gas als bester Flüssiggas-Anbieter ausgezeichnet

Nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von n-tv bietet Knauber Gas den besten Service in der Flüssiggasbranche.

Bonn – 10. März. Insgesamt 19 Unternehmen wurden in diesem Jahr im Bereich Flüssiggas vom DISQ getestet. Die freien Flüssiggasanbieter, wie auch die Flüssiggasversorger, wurden dafür in verschiedenen servicerelevanten Kategorien geprüft.

Knauber Gas konnte sich als Testsieger in den Kategorien “Telefonischer Service” und “Internetauftritt” durchsetzen. In der Gesamtwertung, bei der der Online-Service, die Kostenvoranschläge und die Beratung vor Ort berücksichtigt werden, belegt Knauber Gas ebenfalls den ersten Platz. Besonders der Telefonservice überzeugt dabei mit kompetenter Beratung und klarer Auskunft. Zudem sind in der transparenten Angebotsstellung von Knauber Gas stets die aktuellen Energiekosten enthalten, die gemeinsam mit den umfangreichen Informationsmöglichkeiten auf der Website als weitere Stärken in die Bewertung eingegangen sind. Bereits 2018 wurde das Tochterunternehmen der Knauber Unternehmensgruppe als Service-Bester geehrt.

“Eine kompetente Kundenberatung in einem lösungsorientierten Service-System sind in der Flüssiggasbranche unverzichtbar. Um dies zu sichern, lassen wir unsere Kundenorientierung jährlich vom TÜV Rheinland unabhängig prüfen. Dass wir nun wieder als Service-Sieger ausgezeichnet sind, ist eine tolle Bestätigung für unser Team und unser Handeln.” sagt Hans-Jürgen Wagenpfeil, Bereichsleiter von Knauber Gas.

Das DISQ testete insgesamt 19 Anbieter – darunter zehn Flüssiggasversorger, sowie neun freie Flüssiggasanbieter. Zur Untersuchung der Servicequalität dieser Unternehmen wurden dabei Daten aus über 430 verdeckten Servicekontakten in verschiedenen Kategorien bezogen. Dazu zählen Telefon- und E-Mail-Tests, Beratungen vor Ort, Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzer sowie eine Inhaltsanalyse der Website.

Die Knauber Gas GmbH und Co. KG vertreibt als Tochtergesellschaft der Knauber Unternehmensgruppe Tankgas, Flaschengas, Autogas sowie Holzpellets als nachhaltige Alternative. Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein seit 1880 familiengeführtes Handelshaus aus Bonn und bietet ein umfangreiches Energie-Portfolio und Energie-Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist Knauber im Einzelhandel tätig und betreibt sechs Freizeitmärkte für die Wohnraum- und Gartengestaltung.

