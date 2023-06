Knuspr startet Partnerschaft mit Goldener Bar in München

Der Online-Supermarkt profitiert zukünftig von der Expertise des renommierten Barkeepers und Inhabers der Goldenen Bar Klaus St. Rainer und liefert ab sofort Rezepte und Zutaten für die Signature Cocktails einer der bekanntesten Bars Deutschlands.

München, 21. Juni 2023. Pünktlich zum Sommeranfang am 21. Juni holt Knuspr für seine Kunden einen ausgewiesenen Experten für feinste Drink-Culture an Bord: Klaus St. Rainer, Inhaber der Goldenen Bar im Haus der Kunst, ist weit über Münchens Stadtgrenzen für seine besonderen Signature Drinks bekannt, die in München längst Kultstatus genießen. Ab sofort kommt man auch zu Hause, im Englischen Garten, an der Isar oder einer anderen Lieblingslocation in den Genuss dieser tollen Drinks: Unter dem Motto „Goldene Drinks für Goldene Momente“ geben Klaus St. Rainer und sein Barchef Daniel „Gsölli“ Gsöllpointner auf der Knuspr Website inspirierende Tipps und verraten einige Rezepte ihrer ausgefallenen Kreationen, deren Zutaten Knuspr Kunden direkt bestellen können und innerhalb von drei Stunden geliefert bekommen.

„Den Sommer mit einer solchen attraktiven Partnerschaft starten zu können, stellt für unsere Kunden einen großartigen Mehrwert dar. Nicht nur, dass sie nun auch die herausragenden Drinks zu Hause genießen können. Dank unserer exklusiven Partnerschaften mit regionalen Institutionen wie der Goldenen Bar, Balabeni Icecream oder der Mozzarella Manufaktur Oi fra können unsere Kunden Spezialitäten, die sie in keinem Supermarkt finden, bequem von zu Hause aus bestellen. So sparen sie wertvolle Zeit, die sie zu Hause mit ihren Liebsten verbringen können“, so Stephan Lüger, Commercial Director und CEO von Knuspr.

Klaus St. Rainer, der die Goldene Bar zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Leonie von Carnap betreibt, ist nicht nur ein begnadeter Barkeeper, sondern auch Fan des besonderen Knuspr Konzepts: „Ich selbst bin tatsächlich Knuspr-Kunde der ersten Stunde und finde es wirklich fantastisch, das Getränkeangebot meines persönlichen Lieblings-Supermarkts auf ein völlig neues, ein goldenes Niveau, wenn man so will, zu heben. Gemeinsam schaffen wir hier für die Kunden einen unschlagbaren Mehrwert und kommen der Knuspr Vision, das Leben der Kunden einfacher und genussvoller zu machen, einen großen Schritt näher.“

Passend zur warmen Jahreszeit profitieren Knuspr Kunden von einer weiteren Neuerung: Knuspr liefert eine große Auswahl seiner Getränke – aufgezeigt in der Rubrik „Gekühlte Getränke“ – ab sofort auch gekühlt zum Kunden.

Goldene Bar und Klaus St. Rainer

Klaus St. Rainer ist inzwischen seit 2010 Betreiber der renommieren Szenebar im Haus der Kunst, die er mit viel Leidenschaft und Können zu einer der schönsten Sommer-Locations der Stadt gemacht hat. Er war an der Kreation des weltweit ersten Dry Tonic des nachhaltigen Getränkeherstellers Aqua Monaco beteiligt, der mit seinem um 50% reduzierten Zuckergehalt große Erfolge feiert und als Golden Monaco Extra Dry ebenfalls bei Knuspr erhältlich ist.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause – in vielen Regionen bereits innerhalb von zwei Stunden. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Bis zu 80% des Sortiments stammt in der Haupternte-Saison von regionalen Anbietern. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung ist Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Bildquelle: @Knuspr