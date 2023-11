Kodak Alaris erhält mehrere Auszeichnungen von Keypoint Intelligence für seine Lösungen zur intelligenten Dokumentenverarbeitung

Keypoint Intelligence hat Kodak Alaris zwei Buyers Lab (BLI) Awards verliehen: einen 2024 Fall Pick Award* für die KODAK Info Input Solution als herausragende intelligente Lösung zur Dokumentenverarbeitung und einen 2024-2025 Pacesetter Award für Exzellenz als Capture & IDP Partner. Laut Grand View Research wird der IDP-Markt bis 2030 voraussichtlich auf 12 Milliarden US-Dollar anwachsen.

KODAK Info Input Solution ist eine ausgezeichnete IDP-Software (Intelligent Document Processing), die auf intelligente Weise Dokumente beliebiger Komplexität aus beliebigen Quellen erfasst und die Daten automatisch in geschäftskritische Informationen umwandelt, validiert und direkt in nachgelagerte Systeme, RPA oder andere intelligente Automatisierungsplattformen integriert. Die intuitive und anpassbare Benutzeroberfläche mit Low-Code/No-Code-Konfiguration erfordert nur minimalen Schulungsaufwand und bietet eine beeindruckend kurze Time-to-Value.

Der einzigartige Open-Intelligence-Ansatz von Kodak Alaris für IDP-Lösungen erleichtert die Nutzung der leistungsstärksten und fortschrittlichsten Technologien für maschinelles Lernen und KI von Unternehmen wie Microsoft, Google und Amazon. Dieser Ansatz ist einer von vielen Gründen, warum Analysten wie Keypoint Intelligence und IDC die Kompetenz von Kodak Alaris honorieren, Partnern und Kunden weltweit zukunftsfähige Lösungen wie KODAK Info Input Solution und INfuse Smart Connected Scanning Solution sowie die entsprechenden Professional Services zu liefern.

„Kodak Alaris bietet uns nicht nur innovative Lösungen für unsere Kunden, sondern auch einen kompletten, zukunftssicheren End-to-End-Ansatz für IDP“, sagte Terry Bradt, CTO bei Image Express, als er von den jüngsten Auszeichnungen erfuhr. „Sie sind mehr als nur ein Anbieter, sondern ein echter Partner.“

„Unsere Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass Kunden eine fachkundige Beratung benötigen, wenn es darum geht, das Potenzial intelligenter Dokumentenverarbeitung auszuschöpfen“, so Jamie Bsales, Principal Analyst of Smart Workplace Solutions bei Keypoint Intelligence. „In unserer eingehenden Studie der führenden IDP-Anbieter nimmt Kodak Alaris eine einzigartige Position ein. Kodak Alaris bietet sowohl erstklassige Dokumentenscanner als auch anpassbare Software, die zusammen den Weg vom Dokumenteneingang bis zur Verwendung in Geschäftsprozessen schnell, genau und zuverlässig vereinfachen. Und was ebenso wichtig ist: Kodak Alaris konzentriert sich darauf, die Fähigkeiten seiner Vertriebspartner im Bereich IDP zu verbessern, um sicherzustellen, dass die Endkunden die Vorteile ihrer fortschrittlichen Technologien voll ausnutzen können.“

Jim Forger, Vice President of Business Solutions bei Kodak Alaris, fügte hinzu: „Kodak Alaris freut sich sehr über die Anerkennung von Keypoint Intelligence für unsere einzigartigen IDP-Lösungen. Diese Auszeichnungen spiegeln den Erfolg wider, den wir mit unseren IDP-Kunden erzielen, sowie unseren innovativen Ansatz zur Lösung von IDP-Herausforderungen, der sich mit der Weiterentwicklung der KI noch weiter differenzieren wird.“

*Pick Awards sind Produkten vorbehalten, die strengen Tests unterzogen wurden und von den erfahrenen Analysten und Technikern von Keypoint Intelligence zu den besten in ihrer jeweiligen Kategorie gezählt werden. Auf der Grundlage umfassender Fragebögen, eingehender Interviews und einer eigenen Bewertungsskala werden mit den Pacesetter Awards von Keypoint Intelligence diejenigen OEMs im Bereich Dokumenten Imaging ausgezeichnet, die ihre Marktführerschaft in den von der Studie abgedeckten Bereichen unter Beweis gestellt haben.

Über den Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris

Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Unternehmensprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unsere Channelpartner verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte AlarisWorld.com und folgen uns unter @AlarisDACH.

©2022 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Marke Kodak und das Logo von Kodak werden unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.