Kofax übernimmt Printix, Hersteller cloudbasierter Druckmanagement-Software

Intelligent Automation Plattform von Kofax künftig mit Print-Management aus der Cloud

Kofax, ein weltweiter Anbieter von Intelligent Automation Software für die Automatisierung und Digitalisierung von End-to-End-Geschäftsprozessen, hat Printix.net ApS aus Dänemark übernommen, einen führenden Anbieter von cloud-basierter SaaS-Druckmanagement-Software. Der Kauf erweitert die Fähigkeiten die Intelligent Automation Plattform von Kofax. Die Software von Printix macht es für Unternehmen jeder Größe überflüssig, eine herkömmliche Druckmanagement-Software on-premises zu installieren – zusammen mit den dazugehörigen Druckservern -, denn sie eröffnet alle Vorteile moderner und sicherer Druckmanagement-Funktionen aus der Cloud. Bislang wurde Printix hauptsächlich über Managed Service Provider, Distributoren und Cloud-Marktplätze vertrieben. Kofax wird diese Vermarktungskanäle um seine großen, gut etablierten MFD-Hersteller und seine unabhängigen Händler-Partner erweitern.

Weitere Investitionen in das Unternehmen

Reynolds C. Bish, CEO von Kofax, erklärt: “Wir freuen uns sehr, die Kunden, Partner und Mitarbeiter von Printix in der Kofax-Familie willkommen zu heißen und ihnen versichern zu können, dass wir das Printix-Geschäft weiterhin vermarkten, entwickeln und unterstützen werden, mit erhöhten Investitionen in das Unternehmen. Diese Übernahme ermöglicht es Kofax, unsere intelligente Automatisierungsplattform weiter zu verbessern, unser Kunden- und Partner-Ökosystem auszubauen und eine starke Position im wachstumsstarken, cloudbasierten SaaS-Markt für Druckmanagement-Software einzunehmen.”

Die digitale Transformation beschleunigen

Jesper Christiansen, CEO von Printix, kommentiert: “Wir freuen uns sehr, nun zu Kofax zu gehören und Bestandteil ihres beeindruckenden Portfolios für intelligente Automatisierung zu werden. Diese Übernahme wird es Kofax ermöglichen, den Marktzugang, die Partnerkanäle und den Kundenstamm von Printix schnell auszuweiten. Unsere bestehenden Kunden und Partner werden von den weitaus größeren Ressourcen von Kofax, seiner globalen Reichweite und dem breiteren, synergistischen Portfolio an Software und Lösungen profitieren – was die digitale Transformation ihrer Workflows beschleunigt.”

Quocirca-Studie: Cloud-Print-Management immer wichtiger

Louella Fernandes, Director of Print, Imaging and Managed Services Practice des Analystenhauses Quocirca, erklärt: “Die Studie Cloud Print Services 2021 von Quocirca basiert auf Unternehmen, die einen Managed-Print-Service nutzen. Insgesamt 67 Prozent der Befragten sagen, dass sie bis 2025 die Nutzung von Cloud-Print-Management ausweiten werden. Weitere 5 Prozent erklären, sie würden vollständig auf cloud-basiertes Drucken umsteigen. Diese Akquisition ist eine natürliche Ergänzung für Kofax, die derzeit eine führende Position auf dem großen Markt für Druckmanagement einnehmen. Sie ermöglicht es Kofax, diese Führungsposition auf das cloud-basierte Druckmanagement auszuweiten.”

Über Kofax

Kofax ermöglicht es Organisationen, “Work Like Tomorrow”™ schon heute zu realisieren. Die Softwareplattform Intelligent Automation von Kofax hilft Unternehmen, informationsintensive Geschäftsprozesse umzuwandeln, manuelle Arbeit und Fehler zu reduzieren, Kosten zu minimieren und die Kundenbindung zu verbessern. Dabei kombiniert Kofax RPA, kognitive Erfassung, Prozess-Orchestrierung, Mobilität und Engagement sowie Analytik, um Implementierungen zu erleichtern und Ergebnisse zu liefern, die das Compliance-Risiko mindern und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Rentabilität steigern. Weitere Informationen unter kofax.de.

