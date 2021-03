Kontrollsystem für CO2-kompensierte Heizenergien

Berechnung der Minderungszertifikate wird überwacht

sup.- Was bedeutet es, wenn ein Hausbesitzer “CO2-neutrales Heizöl” bestellt? Entsteht nicht bei jeder Verbrennung CO2? Richtig, aber diese Emissionen lassen sich kompensieren, wenn sich dafür an anderer Stelle durch zertifizierte Klimaschutzprojekte eine Emissionsreduzierung in adäquater Höhe ergibt. Dass für die gekaufte Wärmeenergie solch ein Ausgleich durchgeführt wurde, belegt das ” RAL-Gütezeichen CO2-kompensierte Energieprodukte”. Dieses Prädikat erhalten ausschließlich Brennstoffe, bei deren Handelsweg der vollständige Prozess dieser Ausgleichsberechnung von neutralen Sachverständigen bzw. Prüfstellen überwacht wird (www.guetezeichen-energiehandel.de). Der Energiekunde kann sich deshalb auch sicher sein, dass die sogenannten Minderungszertifikate für die CO2-Kompensation jeweils nur einmal eingesetzt werden. Die Kontrolleure unterbinden durch ihre Überwachung nämlich die missbräuchliche Nutzung der Zertifikate durch Mehrfachverkauf.

