Kostenfreie Konflikt-Hotline des Bundesverbandes Mediation e. V.

Mediatorin und Konfliktexpertin Ulla Schnee engagiert sich ehrenamtlich für die kostenfreie Konflikt-Hotline des Bundesverbands Mediation e. V.

Die aktuelle Zeit ist für alle Menschen eine große Herausforderung. Familien und auch Alleinerziehende leben und arbeiten im Homeoffice, betreuen die Kinder und kümmern sich gegebenenfalls noch um andere Familienmitglieder, die Unterstützung brauchen. Gleichzeitig machen sich viele Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft, ihre Existenz oder ihren Arbeitsplatz. “Die plötzlichen und vielfältigen Veränderungen, unklare Perspektiven, der mangelnde soziale Kontakt und Ängste lösen in vielen Menschen Spannungen aus, die vermehrt zu Konflikten führen können”, erläutert Ulla Schnee.

Fast alles, was vorher zum Stressabbau beitrug, sei zudem gerade nicht mehr möglich. Gemeinsam Sport treiben, musizieren, Freunde treffen – das alles fällt weg. So entstehen schneller Konflikte und wer sich im Konflikt befinde, dessen Gedanken kreisen immer wieder um die anscheinend unlösbare Situation. Man fühlt sich wie gelähmt und weiß keinen Ausweg mehr. Aus Hilflosigkeit fallen Worte, die man später unter Umständen bereut. Die kostenlose Konflikt-Hotline des Bundesverbandes MEDIATION e. V. hilft in solche Situationen weiter. “Zertifizierte Mediatorinnen und Mediatoren des Verbands wurden gebeten, die Hotline ihrerseits zu unterstützen und ich freue mich sehr ein Teil dieses tollen Projekts zu sein”, erzählt Ulla Schnee und führt weiter an: “Es liegt mir sehr am Herzen und ist mir ein persönliches Bedürfnis in dieser für viele Menschen schweren Zeit zu unterstützen.”

Unter der kostenfreien Nummer 0800 2473676 erreichen Menschen im Konflikt sehr gut ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren wie Ulla Schnee, die geschult sind im Umgang mit belastenden Situationen. Die Experten und Expertinnen können dabei helfen, die konfliktträchtigen Konstellationen aufzulösen oder sie zumindest nicht weiter eskalieren zu lassen. Sie verfügen über das nötige Wissen und kennen Techniken, die bei der Bewältigung hilfreich sind. Sie können telefonisch erste Tipps und Strategien nennen, wie sich der Streit konstruktiv lösen lässt. Wie man beispielsweise gut wieder miteinander ins Gespräch kommt, um gemeinsame tragfähige Lösungen für das aktuelle Problem zu entwickeln.

Die kostenfreie Hotline ist täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr besetzt, auch an Wochenenden oder Feiertagen und unter der Nummer 0800 247 36 76 erreichbar.

Weitere Informationen zu Ulla Schnee Consulting finden Sie auf ihrer neuen Website unter www.ulla-schnee.de

Ulla Schnee ist Sparringspartnerin, Ratgeberin und Entwicklerin für Konfliktmanagement und Coaching. Sie unterstützt Menschen dabei, ihre Einstellung zu Konflikten und den Umgang damit zu verändern sowie eine neue Perspektive auf die aktuelle Situation zu erlangen. Mit ConflictArt und CoachingArt unterstützt sie Unternehmer, Führungskräfte und Teams sowohl im konstruktiven Umgang mit Konflikten als auch bei einem zielführenden Auseinandersetzen mit der aktuellen Situation. Hierbei greift sie auf ihre Kommunikations-, Verhaltens- und Kooperationsexpertise zurück.

