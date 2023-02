Kostenloser Leitfaden „10 Tipps für Online-Pressemitteilungen“: mehr Sichtbarkeit online

Die Online-Pressemitteilung ist ein wirkungsvolles Kommunikationswerkzeug, das die Sichtbarkeit und Reichweite eines Unternehmens steigern kann. Der neue Leitfaden „10 Tipps für Online-Pressemitteilungen“ unterstützt Schritt für Schritt dabei, eine perfekte Online-Pressemitteilung zu verfassen, die die Zielgruppe anspricht und Leads generiert.

Online-Medien ermöglichen es Unternehmen, über verschiedene Kanäle mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten und so ihre Sichtbarkeit und Reichweite zu erhöhen. Online-Pressemitteilungen können unabhängig von externen Redaktionen oder Agenturen veröffentlicht werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern erlaubt es, Inhalte gezielt dort zu platzieren, wo sich die Zielgruppe aufhält.

Online-Pressemitteilungen erreichen aber nicht nur Kunden und Leads. Presseportale und Fachverteiler bringen die Botschaften auch zu Journalisten, die im Internet nach interessanten Inhalten für ihre Leser suchen. Journalisten agieren als Multiplikatoren für das eigene Unternehmen, wodurch die Sichtbarkeit noch weiter ausgebaut wird.

Online-Pressemitteilung als eigenständiges Medium

Als eigenständiges Medium unterscheidet sich die Online-Pressemitteilung von ihrem klassischen Pendant. Sie hat sowohl inhaltlich als auch formal eine andere Ausrichtung. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt darin, Lesern einen Mehrwert zu bieten, etwa Fragen zu beantworten, Problemlösungen anzubieten, Wissen zu vermitteln oder gezielt zu unterhalten. Gleichzeitig muss die Online-Pressemitteilung für Suchmaschinen optimiert sein, um interessierte Leser zu erreichen.

Damit interessierte Leser und Journalisten direkt und erfolgreich erreicht werden, führt der kostenlose Leitfaden „10 Tipps für Online-Pressemitteilungen“ Schritt für Schritt zu der optimalen Online-Pressemitteilung. Der Leitfaden enthält Tipps für

> ansprechende Inhalte und Titel

Welche Inhalte eignen sich für Online-Pressemitteilungen und welche Formate können verwendet werden? Wie sieht die perfekte Headline aus, die sofort zum Lesen motiviert?

> die richtige Struktur und den passenden Stil

Eine strukturierte Online-Pressemitteilung ist besonders wichtig. So können Leser den Inhalt schnell erfassen und sich dazu entscheiden, den Text zu lesen. Auch der passende Stil spielt eine Rolle, um die Zielgruppe gekonnt anzusprechen.

> SEO-Maßnahmen, die zum Erfolg führen

Suchmaschinen bringen die Online-Pressemitteilungen zu interessierten Lesern. Damit die Botschaft hoch gerankt wird, muss sie für Suchmaschinen optimiert sein und für die Zielgruppe relevante Keywords enthalten. Trotzdem muss der Text ansprechend für Leser bleiben.

> Tools und Anwendungsbeispiele

Hilfreiche Tools und Best-Practice-Beispiele unterstützen beim Verfassen der optimalen Pressemitteilung.

> und viele weitere Inhalte!

Mit dem kostenlosen Leitfaden „10 Tipps für Online-Pressemitteilungen“ ganz einfach erfolgreiche Online-Pressemitteilungen schreiben und die eigene Reichweite steigern und Leads generieren.

>> Jetzt mehr erfahren!

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

