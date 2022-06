Kryptos mit hohem Wachstum: Mushe (XMU) +925%, Metacraft, Helium (HNT) and Bitcoin SV (BSV)

Wenn die Marktvolatilität hoch ist, ist es wichtig zu erkennen, welche Kryptowährungen gegen den Strom schwimmen und es geschafft haben, während des Marktcrashs ein längerfristiges Wachstum zu erzielen. Wir haben vier Token identifiziert, die genau das geschafft haben.

Mushe (XMU) +910%

Mushe kann seit dem 18. April 2022 gekauft werden. Seitdem ist der XMU-Token ein enormer Erfolg und hat seit seiner Einführung ein beispielloses Wachstum von 910 % erzielt. Der Preis von Mushe ist von 0,005 $ auf 0,0505 $ gestiegen und blieb stabil, während die Märkte in der Umgebung unter äußerem Druck zusammengebrochen sind.

XMU ist ein ERC20-Token, der auch auf den Solana- und Stellar-Blockchain-Netzwerken eingeführt werden wird. Der frühe Erfolg des XMU-Tokens wurde durch die vielversprechenden Aussichten des Mushe World-Ökosystems vorangetrieben, das eine dezentrale Wallet, in der du sowohl die wichtigsten Kryptowährungen als auch eigene Token halten kannst, eine dezentrale Börse namens MusheSwap, mit der du mehrere Kryptowährungen auf verschiedenen Blockchains handeln kannst, und das MusheVerse, ein Metaverse, das die Möglichkeit bietet, digitales Land zu besitzen und XMU-Token zu verdienen, umfasst.

Der XMU-Vorverkauf endet am 4. Juli, also beeil dich und schau auf mushe.world vorbei, um am Vorverkauf teilzunehmen und deine XMU-Token zu kaufen, bevor sie auf den Markt kommen.

Für qualifizierte XMU-Käufe, die vor dem 26. Juni getätigt werden, gibt es bis zu 20% Bonus-Token.

Um Mushe Token (XMU) zu kaufen, besuche die offizielle Website https://mushe.world

Metacraft (MCT) +502%

MetaCraft ist eine Blockchain-Version von Dungeons and Dragon Game, die Aspekte von Gaming, NFTs und Marketplace kombiniert. MCT ist der native Token für die Plattform und basiert auf der Binance Smart Chain (BEP-20).

Das Spiel dreht sich um den tägliches Mining, Dungeon-Challenges, Teamkämpfe und Rollenfusionen. Die Spieler können einen Beruf wählen und ihren Charakter mit verschiedenen Attributen aufwerten.

In den letzten 60 Tagen ist MCT um 502% gestiegen

Helium (HNT) +19,9%

In den letzten 30 Tagen ist der Kurs von Helium (HNT) gestiegen und hat damit den größten Zuwachs unter den 50 wichtigsten Kryptowährungen verzeichnet. Mit diesem Anstieg hat der HNT-Token sein Schicksal gewendet und beginnt, einen Teil des Wertes wieder aufzuholen, den er durch den Börsencrash im Mai verloren hat.

Helium ist ein dezentralisiertes, Blockchain-gestütztes Netzwerk, das darauf abzielt, das größte drahtlose Netzwerk der Welt aufzubauen.

Bitcoin SV (BSV) +18,4%

Bitcoin SV ist eine der vielen Abspaltungen des Paten der Kryptowährung Bitcoin (BTC), die nach einer hard Fork von Bitcoin Cash (BCH) entstanden ist. BSV zielt darauf ab, Skalierbarkeit und Stabilität im Einklang mit der ursprünglichen Vision des Bitcoin-Protokolls zu bieten.

In den letzten 30 Tagen hat BSV, wie auch HNT, eine Trendwende erlebt und an Boden gewonnen, während die meisten anderen großen Kryptowährungen erhebliche Verluste hinnehmen mussten. BSV hat in den letzten 30 Tagen einen Kursanstieg von 18,4 % verzeichnet.

