kuehlhaus besetzt Aufsichtsrat neu

– kuehlhaus AG gewinnt SAP-Manager und Digitalunternehmer

– Peter David (CFO von SAP SE) und Bernd Schopp (Ex-CEO der Digital-Agentur Namics) dabei

Mannheim, 24. Januar 2022 – Die Digital Experience Agentur kuehlhaus AG hat einen neuen Aufsichtsrat. Das Unternehmen hat für das Gremium zwei renommierte Branchenexperten gewonnen: Peter David, CFO von SAP SE und Global Head of Finance Infrastructure, sowie Bernd Schopp, Ex-CEO der Digital-Agentur Namics. Thomas Bader leitet als Vorsitzender weiterhin den dreiköpfigen Aufsichtsrat der Digital Experience Agentur.

Der neue Aufsichtsrat ist Teil der Wachstumsstrategie, mit der die kuehlhaus AG ihre Marktposition in der Digitalwirtschaft weiter vorantreibt. CEO Christian Reschke hat bei der Neubesetzung des Aufsichtsrats nach Kandidaten gesucht, die den IT- und Digital-Markt bestens kennen und die durch ihre Erfahrung als Unternehmensgründer und Wachstumsmanager die kuehlhaus AG fundiert strategisch beraten können.

Mit Peter David gewinnt die Digital Experience Agentur einen internationalen erfahrenen Finanzexperten aus der IT-Branche. Seit mehr als 25 Jahren ist er bei SAP in führenden Positionen in den Bereichen Finanzen, Geschäftsprozesse, Go-to-Market-Strategien und Professional Services tätig. Aktuell ist er CFO von SAP SE und Global Head of Finance Infrastructure. Die kuehlhaus AG wird er mit seinem umfassenden Know-how in den Themen Finanzen sowie Steuerung & Controlling tatkräftig weiterentwickeln.

Bernd Schopp bringt als ehemaliger CEO und Mitinhaber von Namics über 20 Jahre Erfahrung in der Leitung einer Fullservice-Agentur für das Customer Experience Management (CXM) mit ein. Er versteht sich ebenso wie die kuehlhaus AG als Gestalter und Enabler der digitalen Transformation und verfolgt innovative Wege zur Bewältigung digitaler Herausforderungen. Als langjähriger Marktbegleiter ergänzt er die kuelhaus AG durch vielfältige und umfassende Führungserfahrung in der Digitalwirtschaft.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter David und Bernd Schopp zwei exzellente und sympathische Köpfe gewinnen konnten. Sie passen sowohl fachlich als auch menschlich bestens zu uns. Mit diesem neuen Team werden wir die kuehlhaus AG auf das nächste Level bringen“, ist Christian Reschke optimistisch. „An dieser Stelle bedanke ich mich auch im Namen der Aktionäre, des Managements und der Mitarbeiter bei unseren beiden ausscheidenden Aufsichtsräten Claus-Dieter Meinzer und Christian Botz für ihr langjähriges und professionelles Engagement.“

Die kuehlhaus AG ist eine inhabergeführte Digitalagentur mit der Mission „Creating digital Winners“. Die Agentur hilft Kunden dabei, diese zu Gewinnern im digitalen Wandel zu machen und zu begeistern. Zu den Services der Digitalagentur zählen Strategie & Innovation, Data & Analytics, Portale & Plattformen, Experience Commerce, Run in the Cloud sowie Marketing & Communication. Die Digitalagentur berät und betreut von der Strategie über Konzeption und Kreation bis zur technischen Umsetzung. Die kuehlhaus AG mit Sitz in Mannheim erwirtschaftete in 2020 mit 75 Mitarbeitern einen Umsatz von 6,3 Millionen Euro. Damit landet die Digitalagentur im Internetagentur-Ranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) auf Platz 60 und zählt zu den führenden Agenturen in Südwestdeutschland.

