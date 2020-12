“La Paloma” als Livestream zum Fest

Theater Courage auf YouTube

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Peter-Maria Anselstetter betreibt mit seinem Ensemble das Theater Courage schon seit über zwei Jahrzehnten sehr erfolgreich. Schon während ersten Shutdowns im Frühjahr verlegte Anselstetter den Spielort nach draußen in den überdachten Bereich. Das Publikum fühlte sich auch im Gartentheater bis weit in den November wohl. Die meisten Veranstaltungen waren sehr gut besucht und die Corona-Regeln wurden eingehalten. Umso verwunderter war Anselstetter, dass er nun trotzdem sein kleines Theater im zweiten Shutdown schließen musste. Die Corona-Hilfe deckt längst nicht alle Kosten ab, allmählich wird es schwieriger.

Damit die Fans wenigstens ein bisschen vom einzigartigen Flair des Theater Courage über die Festtage genießen können, hat Anselstetter kurzerhand eines seiner beliebtesten Bühnenstücke “La Paloma” als Livestream auf YouTube hochgeladen und ist dort nun in seiner Paraderolle als Hans Albers zu bewundern:

https://www.youtube.com/watch? v=iNlgAui9Dxg.

seit 1986 aus der freien Theaterszene Essens nicht mehr wegzudenken!

Im Jahr 1986 wurde ein ehemaliges Papierlager in Essen in Eigeninitiative von vier Theaterenthusiasten” (Regisseur Elmar Damke, Schauspieler Martin Guesnet und Thomas Koppelberg und Grafiker Christian Paulsen) zur Spielstätte umgebaut und das “Theater Freudenhaus” wurde gegründet. Die ersten Produktionen waren drei Wedekind-Einakter, es folgten “Zoogeschichten” von Edward Albee und “Herzklopfen” von Gabi Dauenhauer und Peter-Maria J.Anselstetter.

Das Theater heißt seit 1992 “Theater Courage”. Allerdings ab dem Jahre 1987 beginnt unsere jetzige Zeitrechnung, da seit diesem Jahr Gabi Dauenhauer und Peter-Maria J. Anselstetter tätig sind…

2017 war also offiziell unser 30-Jähriges!

