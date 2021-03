Von einfachen Laborbeuteln für die Lagerung und den Versand von Proben bis zu praktischen Kängurubeuteln mit Dokumentenfach: Mit ihrem großen Angebot an Laborbeuteln und Dentalbeuteln deckt die Siegfried Pohl Verpackungen GmbH einen großen Bereich an medizinischen Folienverpackungen ab.

Die hochwertigen Laborbeutel von Pohl Verpackungen kommen täglich in unzähligen Arztpraxen, Kliniken und Laboren zum Einsatz. Ihre hohe Qualität, das einfache Handling und hilfreiche Details wie die zuverlässigen Adhäsions- und Klebestreifenverschlüsse sowie praktische Beschriftungsfelder machen sie zu unersetzlichen Helfern im hektischen Klinikalltag. Die Folienexperten von Pohl Verpackungen kennen die hohen Anforderungen hinsichtlich der Entnahme, Lagerung und dem Transport von Proben und Untersuchungsmaterialien.

Lückenlose Kontrolle sichert höchste Produktqualität

Bei der Herstellung der Laborbeutel setzt Pohl Verpackungen auf hochwertige LDPE- und Coex-Folien. Hinsichtlich der Produktion und des Vertriebs seiner Folienverpackungen erfüllt das Unternehmen die strengen Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2015. Regelmäßige Audits, ein lückenloses Qualitätsmanagement und nicht zuletzt die Erfahrung aus mehr als 50 Jahren in der Entwicklung hochwertiger Folienverpackungen sichern ein Höchstmaß an Qualität der Laborbeutel von Pohl Verpackungen.

Praktisch, hochwertig, werbewirksam: Bedruckte Laborbeutel von Pohl Verpackungen

Vom einfachen Notizfeld bis zum umfassenden Informationstext mit Logo und Grafik: Mit unserer modernen Drucktechnik bietet Pohl Verpackungen GmbH alle Möglichkeiten zur spezifischen Gestaltung seiner Laborbeutel. Kunden können das Aussehen ihrer Beutel somit ganz individuell auf die Anforderungen der Arbeitsabläufe und Prozesse in ihrer medizinischen Einrichtung abstimmen. Beschriftungsfelder, Ankreuzkästchen oder Stempelfläche: Dank der 8 Farben-Flexodruck-Anlagen verleiht Pohl Verpackungen seinen Laborbeuteln ein professionelles Layout, das zugleich auch als wirksamer Werbeträger dient.

Nachhaltige Verpackungslösung dank Recycling

Folienbeutel sind im Klinik- und Praxisalltag unersetzlich. Sie sind leicht, preiswert, vielseitig und schützen sowohl ihren Inhalt als auch die Umwelt vor schädlichen Einflüssen. Ausgestattet mit langlebigen Adhäsions- und Zipper-Verschlüssen können die Laborbeutel von Pohl Verpackungen je nach Ausführung häufig wiederverwendet werden. Zur Entsorgung können sie – unter Beachtung der jeweiligen Hygienevorgaben – einfach als Wertstoff recycelt werden.

Weitere Informationen über das breite Angebot an Laborbeutel von Pohl Verpackungen finden Sie unter www.pohlverpackungen.de

Pohl packt’s – Hochwertige Folienverpackungen vom Experten

Von Beuteln und Säcken über Versandtaschen bis zu Kistenabdeckungen und Automatenbeuteln: Siegfried Pohl Verpackungen bietet ein breites Sortiment an Standardverpackungen und entwickelt darüber hinaus gemeinsam mit seinen Kunden ganz individuelle Kunststoffverpackungen mit verwendungsspezifischen Eigenschaften.

Eine hochmoderne 8-Farben-Flexodruckmaschine und zahlreiche Konfektionierungsanlagen bieten hinsichtlich der Form und der Gestaltung der Folienverpackungen zahllose Möglichkeiten.

Das Unternehmen hält immer große Stückzahl an Standardverpackungen vor und übernimmt als zuverlässiger Logistikpartner auch deren Transport zu seinen Kunden im In- und Ausland. Siegfried Pohl Verpackungen wird als Familienbetrieb in der zweiten Generation geführt und feierte 2016 sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.pohlverpackungen.de

