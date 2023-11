Lammsbräu: Deutsche Bahn setzt auf Lammsbräu Bio-Bier

Oberpfälzer Bio-Pioniere präsentieren Neuprodukte 2024

Neumarkt in der Oberpfalz, 27.11.2023. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wird auch in diesem Winter das Neumarkter Lammsbräu EdelHell in allen ICEs der Deutschen Bahn ausgeschenkt. Das erfrischend-spritzige Helle mit der milden Hopfennote und dem vollen Malzaroma ist ab sofort in der 0,5 Liter-Glasmehrwegflasche in allen ICE-Bordbistros und am Platz erhältlich. Und auch auf dem Teller gibt es in den Zügen jetzt Lammsbräu, denn das Bio-Gulasch im Bordrestaurant wird in den kommenden Monaten mit dem vollmundigen Neumarkter Lammsbräu Dunkel veredelt. Abseits der Schiene erweitern die Oberpfälzer Bio-Pioniere ab Januar ihr Sortiment um zwei weitere Bio-Getränkehighlights: das Neumarkter Lammsbräu Naturtrüb alkoholfrei und Passion Crush, die diesmal von den Kletterfans in der now-Community für 2024 kreierte Fan-Edition der beliebten now-Bio-Limonaden-Range.

Das untergärige Neumarkter Lammsbräu Naturtrüb alkoholfrei besticht mit seinem ausgewogenen Malzaroma und blumiger Hopfennote. Gekrönt von einer luftigen Schaumwolke leuchtet das unfiltrierte Bio-Bier nach dem Einschenken goldgelb im Glas und verströmt direkt einen unwiderstehlichen leichten Duft nach Zitrone und Kräutern. Handwerklich gebraut mit frischem Hersbrucker Naturdoldenhopfen, bestem Bio-Malz aus Lammsbräus hauseigener 100 Prozent Bio-Mälzerei und reinem Bio-Mineralwasser aus der BioKristall-Quelle ist das Naturtrüb alkoholfrei nicht nur purer, ursprünglicher Genuss, sondern zudem auch der ideale isotonische Durstlöscher, vitaminhaltig und kalorienreduziert. Das Neumarkter Lammsbräu Naturtrüb alkoholfrei ist ab Januar 2024 in der vertrauten 0,5 Liter-Glasmehrwegflasche im Handel zu finden (UVP 1,39 Euro).

Das Sortiment der beliebten now Bio-Limonaden bekommt 2024 wieder eine ganz besondere Verstärkung. now gibt es seit 2009 in einer farbenfrohen Vielfalt – von klassischen Varianten mit Orange und Zitrone über now Black Cola bis hin zu außergewöhnlichen Mischungen wie now Pink Rhabarber und now light Ginger Orange. Hinzu kommt jedes Jahr eine spezielle Fan-Edition, die von der now-Community selbst kreiert wird: 2024 die now Passion Crush. Kennzeichen aller now-Bio-Limonaden sind die ausschließliche Verwendung bester Zutaten aus fairem Ökolandbau und eine handwerklich-traditionelle Limonadenherstellung ganz ohne Sirup und andere Industrieprodukte. In jeder Flasche now treffen hochwertige Säfte aus sonnengereiften Bio-Früchten auf die Süße deutscher Bio-Rüben und reinstes Bio-Mineralwasser aus Lammsbräus BioKristall-Quelle. Für now Passion Crush haben die now-Fans die fruchtige Süße vollreifer Maracujas mit Noten spritziger Limetten und scharfer Minze zu einer exotischen Köstlichkeit verbunden. So bringt die sonnengelbe Erfrischung schon im Winter den Sommer ins Glas.

Vorausgegangen ist ein mehrstufiger Auswahlprozess, in dem diesmal die Kletterkünstler unter den now-Fans in 27 deutschen Boulder-Hallen aus 61 kreativen Limonadenideen ihren Liebling für das neue Jahr auswählen und zudem das Etikett der Fan-Edition 2024 mitbestimmen konnten: Es zeigt Früchte im Boulder-Design, deren Form an die typischen Klettergriffe erinnert, und verbindet so schon optisch die Leidenschaften der Community. now Passion Crush ist ab Januar 2024 im Handel und wird in 0,33 Liter-Glasmehrwegflaschen angeboten (UVP 1,19 Euro). Einen exklusiven Vorgeschmack erhält man in den 27 beteiligten Boulder-Hallen: Dort ist die Fan-Edition für die Community bereits im Dezember verfügbar.

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und seinen Getränken finden Sie auf www.lammsbraeu.de

