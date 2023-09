Lantek zieht positive Bilanz nach Schweißen & Schneiden

Ehrung für 25 Jahre Teilnahme an der Fachmesse

Darmstadt/Vitoria-Gasteiz, 19. September 2023 – Ein hochinteressiertes Publikum mit vielen Fachfragen besuchte den Stand von Lantek (www.lantek.com/de) auf der Schweißen & Schneiden in Essen. Der IT-Experte zieht eine positive Bilanz der Messe, die pandemiebedingt zwei Jahre später als in ihrem Vier-Jahres-Rhythmus stattfand – und wurde für seine langjährige Treue ausgezeichnet.

Kaum ein Jahr nach Eröffnung des deutschen Büros präsentierte Lantek 1997 das erste Mal auf der Schweißen & Schneiden seine herstellerunabhängige Software für die Blechfertigung und ist seither jedes Mal dabei. Ebenso Christoph Lenhard, seit jeher Leiter des deutschen Büros. Diese ununterbrochene Teilnahme von Lantek seit 25 Jahren würdigte die Messe Essen jetzt ganz besonders: Bea Hundertmark von der Messegesellschaft besuchte den Stand und überreichte dem Team um Christoph Lenhard eine Urkunde für die langjährige Treue.

Das Interesse der Messebesucher am Angebot des Software-Experten war groß: Neben den Interessenten aus dem Inland nutzen auch wieder viele Fachbesucher aus dem außereuropäischen Ausland – insbesondere Indien, Australien und der Türkei – die erste Gelegenheit seit Langem, sich vor Ort die Produkte und vor allem Innovationen von Lantek erläutern zu lassen. „Ihr besonderes Augenmerk bei der Anwendung der CAD/CAM-Software lag auf Bearbeitungs-Funktionen für das Brennschneiden und der Schachteleffizienz“, berichtet Lenhard.

Für das Fasenschneiden kam der neue Sparschnitt für Teile mit Schweißfasenvorbereitung sehr gut an. Auch der neue Anschnitt-Typ für die neuen Plasmaquellen der Q-Serie von Kjellberg fand großes Interesse, ebenso wie die neue Biegelösung Lantek Bend. In Sachen Effizienz informierten sich viele Besucher über Lantek Analytics zur Auswertung der Schachtelergebnisse und Materialverbräuche. Lenhard: „Wir ziehen ein rundum positives Fazit unseres Messeauftritts und freuen uns, auch 2025 wieder dabei zu sein.“

Kennen Sie schon das Programm „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)? Damit sollen durch hocheffiziente Technologien Kosten minimiert werden. Förderfähig mit bis zu 65 Prozent Tilgungszuschuss sind besonders effiziente Komponenten, Anlagen und Lösungen, die der Energie- und Ressourceneinsparung dienen, sowie die Implementierung von Prozessen und Verfahren. Moderne CNC-Maschinen in der Blechfertigung tragen zu dieser Ressourceneffizienz bei und können mit der herstellerunabhängigen Software von Lantek gesteuert werden.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 32.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

Firmenkontakt

Lantek Systemtechnik GmbH

Christoph Lenhard

Schöfferstraße 12

64295 Darmstadt

Tel. 06151 39789 – 0



http://www.lantek.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64295 Darmstadt

06151 39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.