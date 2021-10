Leawo bietet Halloween-Aktion an mit Giveaway, 60% Rabatt und anderen Highlights.

Automatische Qualitätsverbesserung einer Reihe von Fotos mit nur einem Klick durch Enhancer-Technologie der künstlichen Intelligenz

Zusammenfassung: Leawo startet aktuell zeitlich begrenzte Angebote für Halloween 2021. Teilnehmer können Photo Enhancer als Gratisgeschenk gewinnen und bis zu 60 % Rabatt auf die meistverkauften Produkte zum historischen Tiefstpreis genießen.

Shenzhen, Guangdong, 30. Oktober 2021 – Da der unheimlichste Feiertag des Jahres immer näher rückt, könnte es bei vielen Halloween-Produkten zu einer Knappheit des Angebots kommen. Leawo Software, ein Unternehmen, das sich auf Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software spezialisiert hat, hat heute offiziell seinen Halloween-Online-Verkauf 2021 gestartet und bietet unbegrenzt Photo Enhancer als Werbegeschenk sowie bis zu 60 % Rabatt auf die meistverkauften Bundles und Einzelprodukte an, um jede Nachfrage zu befriedigen. Diese Aktion beginnt heute und dauert bis zum 18. November.

Photo Enhancer Kostenlos Erhalten

Da die sozialen Kreise immer kleiner werden, verlieren das Klopfen an Türen und das Sammeln von Süßigkeiten von Fremden vielleicht an Reiz. Das heißt aber nicht, dass man dieses Jahr aussetzen muss. Umgekehrt können die Menschen in diesem Jahr kreativ sein und zu Hause kleine Kostümpartys veranstalten. In dieser unbeständigen Zeit ist es ratsam, dieses besondere Halloween mit Kameras festzuhalten. In Anbetracht der schlechten Qualität von Nachtfotos bietet Leawo Software während des Halloween-Events den Photo Enhancer kostenlos an, um die Qualität von Halloween-Fotos im Stapelverfahren zu verbessern, z. B. durch Rauschunterdrückung, Weißabgleich und Kontrastanpassung, Optimierung von Farben und Farbtönen usw. Um das kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen, muss man auf der offiziellen Facebook-Seite von Leawo auf “Gefällt mir” klicken und dann seinen Namen und seine E-Mail-Adresse auf der Aktionsseite eingeben. Anschließend wird eine E-Mail mit einem kostenlosen Registrierungscode verschickt.

Bis zu 60% Rabatt auf Leawo Top-Seller Bundles und Einzelprodukte

Ob man nun nach Software zum Herunterladen von Halloween-Filmen und -Musik oder nach Software zum Rippen und Kopieren von Halloween-Blu-rays sucht, Leawo bietet mehr Auswahl als jeder andere Halloween-Shop in der Branche. In den Leawo-Halloween-Specials gibt es bis zu 60% Rabatt auf Leawo PhotoIns und ihre Blu-ray-Singles, bis zu 50% Rabatt auf ihre meistverkauften Bundles sowie 30% Rabatt auf alle Produkte der Webseite.

Leawo PhotoIns: Mit Photo Enhancer und Photo BG Remover kann PhotoIns automatisch die Fotoqualität im Stapel mit künstlicher Intelligenz verbessern und den Fotohintergrund mit einem intelligenten Algorithmus entfernen/ändern. Für Kunden, die Photo Enhance kostenlos ausprobiert haben und eine lebenslange Lizenz erwerben möchten, ist dies eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Mit einem noch nie dagewesenen Rabatt von 60 % können Anwender ihre Fotos für weniger als 30 EUR verbessern und bearbeiten.

Leawo All-in-One-Bundle: Bestehend aus Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM Media Pack, hilft dieses 16-in-1-Paket Anwendern beim Herunterladen und Konvertieren von Videos, beim Rippen und Kopieren von 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD, beim Brennen von Blu-ray/DVD, beim Übertragen/Sichern von iOS-Daten, beim Umwandeln von Fotos in Video/DVD/Blu-ray, beim Konvertieren von iTunes DRM-Videos/Musik/Hörbüchern und beim Herunterladen von Spotify-Songs in DRM-freie Dateien. Im Vergleich zum Vollpreis hat dieses vielseitige Bundle den historisch niedrigsten Preis erreicht – 204,91 EUR in dieser Veranstaltung.

Bestes 4K Blu-ray/Blu-ray Toolkit: Um den unterschiedlichen Blu-ray-Anforderungen gerecht zu werden, werden diese beiden Pakete separat verkauft. Das Blu-ray Toolkit wurde entwickelt, um den Nutzern das Rippen und Konvertieren von Blu-ray/DVDs in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten zu erleichtern und Blu-ray/DVDs ohne Qualitätsverlust auf einen Computer oder einen Rohling zur Sicherung zu kopieren, während das 4K/UHD Blu-ray Toolkit das Gegenstück exklusiv für 4K Ultra HD Blu-rays ist. Mit 50% Rabatt können Kunden jetzt bis zu 199,9 EUR für ihre Lieblings-4K-Blu-ray/Blu-ray-Sammlung sparen.

Zusätzlich zu den oben genannten Sonderangeboten bietet Leawo auch attraktive 40%-Rabatte auf andere meistverkaufte Bundles und alle Blu-ray-Singles, einschließlich Prof. Media DVD Media Pack, DVD Solution Toolkit, 11-in-1 Multimedia Solution Bundle, UHD Copy, UHD Ripper, und mehr. Darüber hinaus bietet Leawo für Kunden, die Produkte nach dem Zufallsprinzip bestellen möchten, eine Fülle von 30% Rabatt auf die gesamte Webseite. Teilnehmer können den Coupon aktivieren, indem sie den Code am Ende der Aktionsseite kopieren und auf der Kaufseite einfügen. Dieser Coupon ist für jeden Einkauf auf Leawo.org/de gültig.

Mehr über diese Aktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.