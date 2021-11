Life Science Unternehmen: Auf der Suche nach Kapital

Erfolgreiche Investorensuche von Start-up bis Wachstum

Die Suche nach Kapital ist für ein Life Science Unternehmen in Deutschland äußerst herausfordernd, vor allem in den frühen Unternehmensphasen. Der Weg “vom Forschungsbetrieb zum Wirtschaftsunternehmen” ist oft sehr steinig.

In diesem Newsletter informieren wir Sie praxisnah darüber, wie der Prozess der Akquise von Finanzmitteln gestaltet werden kann, damit er zum Erfolg führt. Denn: Kapital ist – weltweit gesehen – reichlich vorhanden, und die Nachfrage nach zukunftsträchtigen Investitionsgelegenheiten ist hoch.

Die im Frühjahr 2021 gründete Arbeitsgemeinschaft “HKS-Group” hat zum Ziel, Life Science Unternehmen aller Entwicklungsstufen in diesem Prozess zu unterstützen.

Über diesen Newsletter erfahren Sie deshalb Grundlegendes über:

– Unternehmens- und Investment-Phasen

Hier erläutern wir Ihnen anschaulich die Phasen in der Entwicklung eines Unternehmens, die es bei der Investorensuche zu unterscheiden gilt.

– Unterschiedliche Arten von Investoren

Wir erläutern Ihnen die unterschiedlichen Arten von Unternehmen: Private und institutionelle Investoren, Portfolio- und strategische Investoren. Welcher Investor passt zu meinem Unternehmen und zu meiner Unternehmensphase?

– Unterschiede der Perspektive von Unternehmern und Investoren

Eine große Herausforderung besteht oft darin, die für den Investor relevanten Voraussetzungen zu schaffen und die entsprechenden Informationen bereitzustellen. Die Sichtweisen des Unternehmers / Wissenschaftlers und des Investors sind oft unterschiedlich, aber der Investor entscheidet über sein Engagement!

– Fit for Finance: Erfolgreich bei der Investorensuche

Wir erklären Ihnen deshalb, wie Sie sich als Unternehmer / Wissenschaftler die Perspektive eines Investors zu eigen machen und damit die Türen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit öffnen können.

Zum Schluss haben wir noch einen “prickelnden Tipp” – lassen Sie sich überraschen!

Ich wünsche Ihnen interessante, weiterführende Einblicke und freue mich auf Ihre Rückmeldungen zu diesem Newsletter.

Klaus Kober ist Berater und Experte für regionale Gesundheitsversorgung, ärztliche Bedarfsplanung und Policy Affairs Management. Schwerpunktmäßig berät er Arzneimittelhersteller, Gesundheitspolitiker, Kostenträger, Verbände, pharmazeutische Industrie, Kommunen, Behörden, Kliniken, Arztpraxen und Medizinversorgungszentren MVZ.

