Luftsicherheitsschulungen 2024: Präsenzseminare und Webinare

Erfahrener Logistik-Dienstleister veröffentlicht Seminartermine 2024 für Luftsicherheit

Bremen, 27. November 2023. Die Firma First Class Management GmbH, spezialisiert auf Zertifizierungen und Zulassungen in der Logistikbranche, hat jetzt die Termine für ihre Präsenz-Seminare und Webinare zum Thema Luftsicherheit für 2024 bekannt gegeben.

Unter Luftsicherheit versteht man alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass der Luftverkehr sicher abläuft und nicht terroristischen oder kriminellen Aktionen ausgesetzt ist. Logistik-Unternehmen, die an Transport und Umschlag von Luftfracht beteiligt sind, müssen besondere Vorschriften einhalten und Zulassungen der zuständigen Behörden erlangen.

„Die gesetzlichen Anforderungen in der Luftsicherheit wurden in den letzten Jahren immer umfangreicher. Viele Logistiker tun sich schwer damit, alle Vorgaben korrekt umzusetzen“, erklärt Geschäftsführerin Meike Schurig. „Mit unseren qualitativ hochwertigen Schulungen unterstützen wir die Branche seit Jahren erfolgreich.“

Die Dozenten sind vom Luftfahrt-Bundesamt zertifiziert und verfügen über langjährige Erfahrung im Logistiksektor.

Die Präsenz-Seminare und Webinare von First Class Management vermitteln das erforderliche Fachwissen, um Zulassungen im Luftfrachtbereich zu erlangen oder bestehende Zertifikate auf dem neuesten Stand zu halten. Beispielsweise brauchen Unternehmen, die eine Luftsicherheitszulassung erlangen möchten, einen Luftsicherheitsbeauftragten, der eine 40-stündige Grundausbildung absolviert hat. Ohne entsprechend geschultes Personal ist es nicht möglich, die gewünschte Zulassung für das Unternehmen zu bekommen.

Für Mitarbeitende, die mit Luftfracht zu tun haben, ist die Teilnahme an den Luftsicherheitsschulungen in regelmäßigen Abständen gesetzlich vorgeschrieben. Nur mit Nachweis eines fälschungssicheren Schulungszertifikats darf die Tätigkeit tatsächlich ausgeübt werden.

Termine und weitere Informationen zu den Luftsicherheitsschulungen stehen nun auf der Website des Unternehmens bereit: https://fcmanagement.de/schulungen/luftsicherheit/

Anfragen zur Inhouse-Schulung sind ebenfalls möglich.

Die First Class Management GmbH bietet Unterstützung bei Zertifizierungen und Zulassungen im Bereich Logistik an. Die Kernkompetenz liegt in der Begleitung von Industrieunternehmen und Logistik-Dienstleistern bei der Erlangung von ISO-Zertifizierungen, Zulassungen in der Luftsicherheit und AEO-Bewilligungen.

Dabei beantwortet das Unternehmen zentrale Fragen rund um die Anforderungen, den Dokumentationsaufwand, notwendige betriebliche Veränderungen, Dauer und Kosten dieser Zertifizierungsprozesse.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Schulungen in den Bereichen Luftsicherheit, Zoll, Qualitätsmanagement und Good Distribution Practice an.

