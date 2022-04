LUKAS bietet die ungeschlagene Grundlage für mehr Effizienz, Umsatz und Kundenbindung

Partner des Handels

Als einer der technologisch führenden Hersteller von Systemlösungen fürs Fräsen, Schleifen, Polieren und Trennen ist die LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG auf die Herstellung und den Handel von Fräs-, Schleif-, Polier- und Trennwerkzeugen, Antriebsmaschinen und einem umfangreichen Zubehörprogramm sowie auf die entsprechende Beratung spezialisiert. Zudem möchte LUKAS Händlern die besten Voraussetzungen bieten, um LUKAS-Produkte mit optimaler Informationstiefe am Puls der Zeit präsentieren zu können.

Seit Jahren steigen die Verkaufszahlen nahezu aller Branchen über Online-Plattformen und -Shopsysteme an und so liegt auch der Einkauf von Profiwerkzeugen über diese modernen, stets zugänglichen Kanäle voll im Trend. Um den Kunden ein befriedigendes Kauferlebnis zu ermöglichen, ist es wichtig, eine gute Kundenorientierung zu bieten. Bei Interesse muss der potenzielle Kunde schnell und einfach die richtigen Daten über Produktdetails, Services und Anwendungsmöglichkeiten finden können. Diese Daten bereit zu stellen, kann nicht nur sehr zeitintensiv sein – es erfordert auch tiefgreifendes Fach- und Kundenwissen.

Als Partner des Handels bietet LUKAS Ihnen kostenfrei die einfachste Lösung: Das LUKAS-Standard-360°-Datenpaket. Denn die Bereitstellung wichtiger und detaillierter Produktdaten ist für erfolgreichen Online-Verkauf von Profiwerkzeugen unerlässlich. LUKAS liefert Ihnen speziell für die Darstellung in Online-Shops generierte Daten. In Zusammenarbeit mit versierten Online-Händlern und einem innovativen PIM (Produktinformationsmanagement)-Anbieter hat LUKAS die wichtigsten Produktdaten analysiert und aufbereitet, um alle Händler davon profitieren zu lassen: Sie bekommen exakt die Daten zur Verfügung gestellt, die Ihre Kundengruppe benötigt und erwartet:

– Ansprechende Produkttexte in verschiedenen Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch

– Technische Zeichnungen mit Bemaßung

– Produktbilder aus verschiedenen Perspektiven

– Anwendungsbilder

– LUKAS-Qualitätszertifikat

– Technische Merkmale

– Anwendungs- und Materialeignungen

– Mehrere ECLASS Klassifizierungen

– UNSPSC Klassifizierung

– Maschinen Icons

– LUKAS-Bewertungssystem

– Preis (UVP)

– Referenzartikel

– GTIN/EAN-Code und Zolltarifnummer

– LUKAS-Gruppierung/-Kategorisierung

– Verschlagwortung

– Marktplatzkategorien: eBay-, Amazon-, Conrad-, Real- und Yatego-Kategorie

– Verpackungseinheit

Und viele weitere …

Alle Daten sind für die Zielgruppe der Online-Kunden erstellt und optimiert. Insgesamt können Sie in unserem aktuellen LUKAS-Standard-BMECat aus ca. 3.500 Artikeln in bester Datenqualität auswählen. Da wir diese Produkte lagermäßig bevorraten, erhalten Sie auch große Mengen in kürzester Zeit geliefert.

Die Produktdaten des LUKAS-Standard-360°-Datenpakets sind die ungeschlagene Grundlage für mehr Effizienz, Umsatz und Kundenbindung. Ansprechende Produkttexte richten sich direkt an Ihre Kunden. Unsere Vorteils-und Mehrwerttexte erklären, einfach und schnell, die Besonderheiten der jeweiligen Produkte.

Alle Maße auf einen Blick: Damit Größe und Dimension nicht allein durch Bilder beurteilt werden müssen, liefert LUKAS individuelle bemaßte Produktskizzen bzw. technische Zeichnungen für nahezu alle Artikel. So kann sich Ihr Kunde schnell und unkompliziert über die Maße informieren.

Um endlich Klarheit im Bewertungsdschungel zu schaffen, hat LUKAS alle Produkte in ein Bewertungssystem mit vier klaren Kriterien eingegliedert. Ihr Kunde kann sich nun einfach an den Kriterien Arbeitsgeschwindigkeit, Lebensdauer, Oberflächengüte und Handhabung/Ergonomie orientieren, um das richtige Produkt für seine Erwartungen und Ziele zu finden.

Durch die hohe Datenqualität steigern Sie die Nutzerfreundlichkeit Ihres Online-Shops. Ihr Kunde kann durch aussagekräftige Informationen und ansprechende Texte sowie anschauliche Bilder und Icons schnell eine Entscheidung treffen, ohne weitere Informationsquellen aufsuchen zu müssen und kann den Kauf direkt bei Ihnen abschließen.

WISSENSTRANSFER für Werkzeugprofis – so schaffen Sie Mehrwert beim Kunden

LUKAS lässt nicht nur Online-Händler von seinem POS (Point of Sale) Know-how profitieren, sondern bietet auch dem stationären Fachhandel eine Auswahl an Präsentationsmöglichkeiten, um den Absatz an Industriewerkzeugen zum Fräsen, Schleifen, Polieren, Trennen oder Schruppen nachhaltig zu steigern!

Vom Thekendisplay aus Karton oder als abschließbare Version bis hin zum selbststehenden Warenpräsenter mit Lochwand bietet LUKAS Ihnen die richtige Ausstattung, um LUKAS-Werkzeuge ansprechend und unkompliziert präsentieren zu können.

Um Ihren Kunden Mehrwert bieten zu können, müssen Sie stets fachlich up-to-date bleiben und über neue Technologien und Werkzeuganwendungen Bescheid wissen, um am Puls der Zeit informieren zu können. LUKAS unterstützt Sie mit Händler-, Kunden- oder Praxisschulungen im LUKAS-eigenen Technikum mit angeschlossenem Praxisbereich oder an Ihrem Wunschort.

LUKAS lässt Sie von jahrelangem Fach- und Branchenwissen profitieren und präsentiert Ihnen Innovationen, hält Sie über neue Technologien informiert und zeigt Ihnen den optimalen Einsatz der LUKAS-Werkzeuge auf Expertenebene. Unsere Anwendungstechniker und Entwicklungsingenieure suchen mit Ihnen gemeinsam nach Lösungen für spezielle Anwendungen.

Gerne kommt LUKAS auch zu Ihnen für beispielsweise eine Anwenderschulung an Ihrem Standort oder ein zeitsparendes Mitarbeitertraining. Das LUKAS-Mobil bietet ein professionelles Werkzeugseminar auf Rädern – nutzen Sie es auch zur Lösung von Anwendungsproblemen, für Leistungsvergleiche oder gar zur Erarbeitung einer Optimierung Ihrer Fertigung. Natürlich unterstützt LUKAS Sie mit Experten in Theorie und Praxis auch bei Händlermessen oder Verkaufsveranstaltungen.

LUKAS-Praxistage lassen Sie ausgiebig Werkzeuge testen, kennenlernen und Probleme im Einsatz lösen. Spezialisierte Anwendungstechniker zeigen Ihnen und Ihren Kunden wie LUKAS-Werkzeuge effizient und kostenoptimiert zum Einsatz kommen und was diese Branchenweit zum anerkannten Problemlöser macht.

