Luminea Home Control Smarte mobile WLAN-Fernbedienung

Smarthome-Szenen und Licht im Zuhause bequem per Tastendruck steuern

– Zum Steuern von Licht und Smarthome-Szenen

– 2 Tasten mit jeweils 2 Funktionen belegbar

– Lässt sich auch bequem an der Wand montieren

– Extra-lange Batterie-Laufzeit von bis zu 2 Jahren dank Ultra-Low-Power WiFi-Chip

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Szenen-Programmierung und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Smarthome-Szenen bequem per Tastendruck auslösen: Ob man im Bett liegt, auf dem Sofa sitzt oder am Esstisch – dank dem mobilen Smarthome-Taster von Luminea Home Control löst man von überall im Zuhause die gewünschte Smarthome-Aktion aus. Auch kompatible Geräte wie WLAN-Lampen und -Steckdosen lassen sich so ganz komfortabel steuern. Und das ganz ohne Gateway!

Umfangreiche Schalt-Szenarien programmierbar: Mit einem Tastendruck lassen sich beispielsweise mehrere App-kompatible Steckdosen und Lampen sowie die Wandheizung gleichzeitig einschalten. Oder man schaltet alle App-kompatiblen Geräte auf einmal aus, wenn man seine Wohnung verlässt. Und beim Heimkommen schaltet man genauso einfach alles wieder ein. Bequemer geht es kaum!

Per App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle: Einfach auf dem Android- oder iOS-Mobilgerät den WLAN-Taster der App hinzufügen. Dann programmiert man mit wenigen Klicks eine smarte Aktion und ordnet sie einer Taste der Fernbedienung zu – fertig! Auch gewünschte Einstellungen nimmt man per App bequem vor.

Auch an der Wand montierbar: Die WLAN-Fernbedienung lässt sich da ankleben, wo man sie regelmäßig benötigt, z.B. neben dem Bett. Schon genügt ein Handgriff am Morgen, damit das Licht angeht, das Radio den Lieblingssong spielt und die Heizung das Badezimmer auf gemütliche Temperaturen bringt. Auch neben der Wohnungstür oder der Couch leistet die Fernbedienung praktische Dienste.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Per App lassen sich z.B. mehrere Wohnzimmerleuchten gleichzeitig einschalten und man genießt sofort das perfekte Wohlfühl-Ambiente.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Mobile WLAN-Fernbedienung zum Auslösen von bis zu 4 Smarthome-Szenen

– Auch ELESION-Geräte wie Leuchten, Glühbirnen, Steckdosen, Lichtschalter und mehr sind steuerbar

– Kein Gateway benötigt

– 2 Tasten mit je 2 Funktionen belegbar: 1x drücken und 2x drücken

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweiten Zugriff, Szenen-Programmierung, Geräte-Steuerung und mehr

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum gemeinsamen Einschalten von Leuchten und Steckdosen.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Auch an der Wand montierbar per Klebepad

– Extra-Lange Laufzeit: bis zu 2 Jahre dank Ultra-Low-Power WiFi-Chip

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 51 x 51 x 17 mm, Gewicht: 19 g

– WLAN-Taster inklusive Klebepad und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407922

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8350-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8350-3101.shtml

Auch als Sets erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set Smarte WLAN-Fernbedienung mit 2 Tasten, Licht & Szenen steuern

Preis: 25,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8352-625

Luminea Home Control 4er-Set Smarte WLAN-Fernbedienung mit 2 Tasten, Licht & Szenen steuern

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8353-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wddRw4YENXaPfwg

