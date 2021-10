M-Files wird im Gartner® Magic Quadrant 2021 für Content-Services-Plattformen als Visionär eingestuft

Anbieter von intelligentem Informationsmanagement überzeugt mit bester Bewertung für die Vision von der Zukunft von Content-Services-Plattformen.

Ratingen, 21.10.2021 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im Magic Quadrant 2021 for Content Services Platforms(1) vom Analystenhaus Gartner als Visionär eingestuft wurde. In der diesjährigen Evaluation von 18 Anbietern erhielt M-Files erneut die beste Bewertung für die Vollständigkeit der Vision. M-Files versteht diese Platzierung als Würdigung des einzigartigen Ansatzes des Unternehmens, Wissensarbeitern bei Bedarf die Informationen im Kontext bereitzustellen, die sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen – und das unabhängig davon, wo sie gespeichert sind.

“M-Files setzt mit seinen innovativen Informationsmanagement-Lösungen weiterhin den Standard für eine intelligentere Arbeitsweise. Wir sind stolz darauf, im diesjährigen Gartner Magic Quadrant für Content-Services-Plattformen als Visionär ausgezeichnet worden zu sein und die beste Bewertung für die Vollständigkeit der Vision erhalten zu haben”, so Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files. “Wir sind der Meinung, dass die diesjährige Platzierung unser Engagement für kontinuierliche Innovation widerspiegelt und die unübertroffenen Fähigkeiten von M-Files für moderne, digitale Kundenerfahrungen unterstreicht.”

M-Files bietet einen modernen Ansatz für die Informationsverwaltung, der das Problem der isolierten Datensilos löst. Die Plattform steigert die Produktivität von Wissensarbeitern, indem sie leistungsstarke Tools für die Suche, die Verwaltung des Lebenszyklus von Informationen und automatisierte Workflows bereitstellt. Sie ermöglicht so die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und reduziert Risiken mit stringent durchgesetzter Information Governance.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt ist Künstliche Intelligenz in den Kern von M-Files eingebettet und erleichtert auf der gesamten Plattform den Umgang mit Informationen – auch mit Informationen in externen Repositories. Die einzigartigen KI-Funktionen von M-Files ermöglichen es, Informationen in den richtigen Kontext zu setzen und so die Transparenz, Sicherheit und Verarbeitbarkeit von Informationen zu verbessern. Indem M-Files einen besseren Einblick in und eine bessere Kontrolle über Informationsbestände in verschiedenen Systemen und Repositories erlaubt, können Unternehmen die Digitalisierung erfolgreich vorantreiben und die Kundenerfahrung verbessern.

M-Files ermöglicht Wissensarbeitern eine optimale interne und externe Zusammenarbeit ohne Datenduplizierung und lässt sich intuitiv in gängige Anwendungen wie die Microsoft 365-Anwendungssuite, Google Workspace und Salesforce integrieren. So kann der Zugriff über die Benutzeroberfläche erfolgen, mit der die Nutzer am liebsten arbeiten. Weiterentwicklungen an der M-Files-Plattform sowie die Übernahme von Hubshare im April 2021 haben die externe Bereitstellung von Inhalten und die Funktionen für Collaboration deutlich gestärkt. Mit Hubshare bietet M-Files eine sichere Plattform für den Informationsaustausch mit gebrandeten und individuelle Kundenportalen, die das digitale Kundenerlebnis auf ein neues Level heben. Die Anbindung von Benutzern und Kunden wird durch Collaboration, sichere Dateifreigabe und Projektmanagement verbessert.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner 2021 Magic Quadrant for Content Services Platforms können Sie hier herunterladen: https://go.m-files.com/WC-2021-Gartner-Magic-Quadrant-CSPs-Post-Release-DE.html

Zusätzlich zur Ernennung zum Visionär im diesjährigen Magic Quadrant würden basierend auf 71 Bewertungen auf Gartner Peer Insights in den vergangenen zwölf Monaten 90 Prozent der Befragten M-Files als Content-Services-Plattform empfehlen (Stand: 19. Oktober 2021). Gartner Peer Insights dokumentiert Kundenerfahrungen durch verifizierte Bewertungen und Peer Reviews von IT-Experten in Unternehmen. Mit Stand vom 19. Oktober 2021 enthalten die Bewertungen von M-Files die folgenden Aussagen:

“M-Files ist das Beste. M-Files ermöglicht uns den Zugriff auf die Daten von überall und verarbeitet Metadaten. Es ist wirklich eine großartige Anwendung.” – Senior Software Engineer, Dienstleistungsunternehmen

“Ausgezeichnetes Tool für die Datei- und Dokumentenverwaltung. Einfach und leicht zu bedienen. Bestes Produkt für Dokumentenmanagement. Bietet gute Sicherheit für unser System. Daten lassen sich leicht klassifizieren und verwalten. Die Benutzeroberfläche ist einfach und leicht zu bedienen.” – CIO, Dienstleistungsunternehmen

“M-Files ist ein sehr leistungsfähiges und benutzerfreundliches Tool für ECM. Die Zusammenarbeit mit den Experten des Unternehmens verlief äußerst effizient und reibungslos. Die modernen Klassifizierungsmethoden haben uns gefallen. Die auf Metadaten basierende Anwendung scheint der einzig mögliche Weg zu sein, um eine gute Benutzererfahrung für mehrere tausend Benutzer auf der ganzen Welt mit sehr unterschiedlichen Rollen und Bedürfnissen zu bieten.” – IT Platform Manager, Fertigungsunternehmen

“Records Management richtig gemacht! Als ich zum ersten Mal eine Demonstration von M-Files gesehen habe, war ich sofort hin und weg. Mit M-Files sieht die Verwaltung von Informationen und Dokumenten ganz einfach aus. Von der Entscheidung, M-Files in unserem Unternehmen zu implementieren, bis zur Inbetriebnahme unseres ersten Projekts war es eine angenehme und erfolgreiche Reise. Die Einführung und der Übergang von unserem bisherigen EDRMS zu M-Files verlief nahtlos und unser Feedback zu M-Files ist äußerst positiv.” – National Records & System Manager, Bauunternehmen

Hier finden Sie die Bewertungen im Einzelnen: https://www.gartner.com/reviews/market/content-services-platforms/vendor/m-files/product/m-files/reviews?months=12

(1) Gartner, Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Tim Nelms, 18 October 2021

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner”s Research & Advisory organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own experiences, and do not represent the views of Gartner or its affiliates. GARTNER and MAGIC QUADRANT are registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Zusammenfassung

M-Files wird im Gartner Magic Quadrant 2021 für Content-Services-Plattformen als Visionär eingestuft. Vision für intelligentes Informationsmanagement wird bei M-Files von allen Herstellern am besten bewertet.

Keywords

Gartner, Magic Quadrant, Content Services, MQ, Plattform, intelligentes Informationsmanagement, CSP, ECM

Die KI-basierte Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet und analysiert alle Dokumente und Informationen im Unternehmen – über jede Plattform und jedes Repository hinweg – um sie zu bewerten und Zusammenhänge erkennen zu können. Damit können jedem Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext angeboten werden. Zudem können Geschäftsprozesse automatisiert, Governance und Compliance gewährleitet und Risiken minimiert werden. Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern – darunter NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp – nutzen M-Files um ihre Geschäftsinformationen und Prozesse effizient und sicher zu verwalten: A Smarter Way to Work. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

M-Files

Jan Thijs van Wijngaarden

Kaiserswerther Str. 115

D-40880 Ratingen

+49 2102 420616

jan.thijs.van.wijngaarden@m-files.com

http://www.m-files.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team M-Files

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

mfiles@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.