Markus und Daniela Gräßler verraten das Wienerwald Geheimnis

Seit annähernd 70 Jahren am Markt – Markus und Daniela Gräßler zur Wienerwald Historie

Beim sogenannten Wienerwald Geheimnis denken viele zunächst an das gut behütete Rezept für das legendäre Grill Hendl, für das das traditionsreiche Unternehmen seit Jahrzehnten steht. “Meine Gedanken mit Blick auf das Wienerwald Geheimnis gehen in eine etwas andere Richtung”, verrät Markus Gräßler, der heute als Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens steht. Wienerwald arbeitet mit einem erfolgreichen Franchisekonzept und ist nach wie vor in vielen Innenstädten vertreten. “Höhen und Tiefen gehören zur Wienerwald Geschichte natürlich dazu. Kaum ein Unternehmen in der Gastronomiebranche, dass 70 Jahre Bestand hat, hat ausschließlich gute Zeiten hinter sich. Gerade in Krisenzeiten wie derzeit ausgelöst durch die Corona Pandemie mit vielen Insolvenzen im gastronomischen Bereich, erinnere ich mich gerne an den unternehmerischen Eifer und Mut, der Wienerwald groß gemacht hat und der es jetzt auch durch die aktuellen Herausforderungen trägt.”

Daniela Gräßler zum Wienerwald Lebensgefühl

Daniela Gräßler erklärt, worauf sich ihr Mann bezieht: “Wienerwald ist groß geworden in der Nachkriegszeit, die zum einen von Entbehrung und der Herausforderung geprägt war, auf Trümmern ein neues Deutschland zu schaffen. Auf der anderen Seite etablierte sich nach und nach ein bescheidener Wohlstand, der breiten Bevölkerungsschichten dazu verhalft, Geld für Essen in einem Restaurant auszugeben. Dem Firmengründer Friedrich Jahn ist es damals gelungen, dieses neue Lebensgefühl und die familiäre Atmosphäre in seinen Restaurants zu verankern. Gute Erinnerungen an Besuche in einem Wienerwald Restaurant haben bis heute viele Menschen – und das trägt dieses Unternehmen seit Jahrzehnten.”

Von der Zukunftsfähigkeit von Wienerwald überzeugt: Geschäftsführer Markus Gräßler

Markus Gräßler macht noch einen anderen Faktor für das Erfolgsgeheimnis der Wienerwald Restaurants aus: “Firmengründer Friedrich Jahn hat sich auch nach herben Rückschlägen wie Insolvenzen und dem Verkauf des Unternehmens immer wieder neu mit Leidenschaft für seine Idee einer Restaurantkette eingesetzt. Er war davon überzeugt, mit seiner Speisenauswahl ein gutes Konzept entwickelt zu haben und hat dieses mit Hartnäckigkeit und Einsatzbereitschaft Zeit seines Lebens verfolgt. Bis heute ist Wienerwald deshalb im Familienbesitz. Einer seiner Enkel ist als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt, das während der Corona Pandemie vor allem auf Straßenverkauf setzt.” Markus Gräßler ist überzeugt: “Auch diese schwierige Phase wird Wienerwald bewältigen können.”

Das Familienunternehmen Wienerwald steht für Geschmack und Genuss und das bereits seit vielen Jahrzehnten. Das Unternehmen, das heute von Geschäftsführer Markus Gräßler erfolgreich am Markt geführt wird, hat eine abwechslungsreiche Geschichte und turbulente Zeiten hinter sich. Das Unternehmer Ehepaar Markus und Daniela Gräßler erklären die Unternehmergeschichte aus ihrer Sicht.

Kontakt

Wienerwald Franchise GmbH

Markus Gräßler

Landsberger Str. 390

81241 München

+49 89 18 91 762 0

+49 89-18 91 762 55

presse@markus-graessler.de

https://www.wienerwald-geschichte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.