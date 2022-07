Marvin Roth: Bestsellerautor mit Leidenschaft zum Mystery-Thriller

Nicht anfangen zu lesen! Suchtgefahr! Marvin Roth und seine Thriller

Bücher lassen den Leser oftmals in eine Welt abtauchen, in der Raum und Zeit keine Rolle mehr spielen. Kaum ist die erste Seite aufgeschlagen, schon sind Stunden vergangen und das Buch fast am Ende. Auch Marvin Roth verleitet regelmäßig die Lesenden seiner Bücher dazu, in ihnen zu versinken. Der Schriftsteller spielt in seinen Werken mit Spannung, unmenschlichem Verhalten und bringt seine Fans gerne einmal auf die falsche Fährte. Der Thriller Autor Marvin Roth wurde in der Nähe von Frankfurt am Main geboren und lebte von 2001 bis 2011 in den USA, wo er mit seiner Frau zusammen eine internationale Maklerfirma mit Büros in allen wichtigen Städten Floridas führte. Diese Tätigkeit brachte die beiden im Laufe der Zeit mit verschiedenen Menschen in Kontakt, die völlig unterschiedliche Charaktere und Wesenszüge hatten. Ebenfalls genossen sie die wunderschöne Landschaft in Dörfern und Städten, die von dem Ehepaar bereist wurden. Genau diese Erfahrungen ließen Marvin Roth die Grundessenz für seine Romane erschaffen, welche er mit Herz, Leidenschaft und dem Drang nach der Erweckung von Neugier bei seinen Lesern schreibt.

Augen zu – Marvin Roth´s Hörbuch

Für alle Thriller-Liebenden, die viel unterwegs sind, hat sich Marvin Roth etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sein Buch „Area 51“ handelt von der Entführung verschiedenster Menschen durch seltsame, schwarz vermummte Gestalten. So verschwinden sie aus dem Todestrakt des ADX Bundesgefängnisses in Florence in Colorado, aus den Grenzregionen der USA und Mexiko sowie aus dem Central Park in New York City spurlos. Durch den Sprecher Martin Heckmann wird dieses Buch zum Leben erweckt. Das Hörbuch zu „Area 51“ kann über Audible bestellt werden. Im Herbst 2022 werden noch weitere Hörbücher folgen und bei Audible oder Early Bird erhältlich sein.

„Boonville“ – Ein spannender Thriller von Marvin Roth

Dass der Schriftsteller Marvin Roth vielfältig ist, beweist auch sein Buch “ Boonville„. Auf 496 Seiten beschreibt er den Ausbruch eines extrem gefährlichen Mannes aus dem Traverse City State Hospital. Ermittlungen führen letztendlich in die Kleinstadt Boonville in welcher der Anblick bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen gleicht. Neben zahlreichen Aufständischen beherbergt diese Stadt ein großes Geheimnis, welches sie schützen vermag.

„Boonville“ ist ein spannender Thriller, der Leser in eine Welt voller Rätsel, bemerkenswerter Charakter und Gefahren führt, die an jeder Ecke lauern können. Informationen zu diesem Meisterwerk literarischer Kunst erhalten Neugierige auf seiner Homepage. Fans erreichen den Bestseller Autoren in seiner Facebook-Gruppe. Hier findet ein reger Austausch unter Gleichgesinnten statt.

Marvin Roth liebt das Schreiben. Genau hier kann er seinen Gedanken freien Lauf lassen und sich ganz seinem Inneren widmen. In seinen verschiedenen Büchern schildert er seine Sichtweise zu Erlebtem und bringt diese in spannender Darstellung zum Vorschein. Die Bücher von Marvin Roth sind auf der Homepage “ Mystery Thriller“ erhältlich, können aber auch in Buchhandlungen bestellt werden.

Marvin Roth ist Bestsellerautor aus der Nähe von Frankfurt. Seine Bücher sind Mystery-Thriller, die zum Teil eine fiktive, aber auch realistische Handlung beinhalten. Die Schauplätze und Hintergründe seiner Geschichten recherchiert der Autor akribisch, sodass man mit seiner Vorstellung tief in die Erzählung eintauchen kann. Seine Bücher sind bei Amazon, in Buchhandlungen und auch als Hörbücher erhältlich.

