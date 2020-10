Maschinen aufrüsten für die Zukunft: Retrofit-Lösung von LANG optimiert Bedienbarkeit und Performance

Upgrade der Steuerung LNC express für vorhandene Fräsmaschinen der Impala 400-Serie

Hüttenberg, 29. Oktober 2020 – Die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) macht Fabriken fit für die Zukunft: So können Kunden jetzt bestehende Fräsmaschinen funktionell aufrüsten. Die Retrofit-Lösung des Entwicklers und Herstellers von Fräs-, Laser- und Digitalisier-Maschinen sowie Automationssystemen umfasst ein Upgrade der hochauflösenden 4-Achsen-Servo- und Schrittmotorsteuerung LNCexpress für vorhandene Impala 400-Maschinen. Damit können höhere Geschwindigkeit, stärkere Beschleunigung, größere Flexibilität und besserer Maschinenbedienkomfort erzielt werden.

“In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von Fabriken sind zukunfts- und anpassungsfähige Maschinen gefragt, die hohe Effizienz ermöglichen. Mit Retrofit-Lösungen können Unternehmen schnell, kostengünstig und effektiv ihre bestehenden Anlagen aufrüsten”, erklärt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.

Fertigungskosten, Durchlaufzeiten und Wirtschaftlichkeit optimieren

LANG bietet daher eine Leistungserweiterung auf ihre Servo- und Schrittmotorsteuerung LNCexpress für Fräsmaschinen der Impala 400-Serie. Bei der neuen Steuerungsausstattung handelt es sich um eine hochauflösende 4-Achsen-Servo- und Schrittmotorsteuerung im Schaltschrankgehäuse. Sie bietet 32 digitale Ein- und Ausgänge sowie eine Geberauswertung in allen Achsen. Durch ein benutzerfreundliches, übersichtliches und logisch strukturiertes Touch-Bedienpanel mit “Windows 10”-0berfläche, ein Handbedienteil mit Handrad-Encoder und Tipp-Betrieb-Funktion wird der Komfort für den Anwender erhöht. “Diese intuitive Benutzerführung trägt zur Senkung der Fertigungskosten, verkürzten Durchlaufzeiten und somit zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei”, erklärt Thomas Kozian.

Safety-Konzept: Mit Sicherheit Maschine und Bediener schützen

Ein zusätzlicher Mehrwert der Retrofit-Lösung entsteht durch das ganzheitliche Safety-Konzept mit Geschwindigkeitsüberwachung, Stillstandsüberwachung und Spindel-Stillstandsüberwachung. Der NOT-AUS-Taster am Bedienpanel und Handbedienteil schützen vor Beschädigungen der Maschine und deren Komponenten, ebenso wie den Bediener selbst.

Mit dem Spindeldrehzahlpotentiometer (mit +/-500/o Override) kann die Spindeldrehzahl in den vorgegebenen Grenzen eingestellt werden. Weitere Features sind der Schlüsselschalter, Freigabetaster, das Taster-Sprühen sowie der Werkzeugwechsler und das Handbedienteil.

Mit Rumdum-Sorglos-Paket effizient umrüsten

Das Umrüstungspaket enthält folgende Komponenten:

– Ersetzen der vorhandenen Steuerung durch LNC express

– Ersetzen des vorhandenen Bedienpultes durch neue Bedienelemente

– Ersetzen des vorhandenen PC’s und Monitors durch neuen IPC und Touchscreen

– Ersetzen der Motoren sowie Anschlussleitungen

– Bei Bedarf Ersetzen der Endschalter sowie Anschlussleitungen

– Ersetzen des vorhandenen Spindelgenerators durch neuen Spindelgenerator SD2S

– Neues Handbedienteil mit Handrad-Encoder und Tipp-Betrieb

– Ersetzen der vorhandenen Leistungselektronik durch neuen Stand-Schaltschrank (EMV störsicherer Aufbau)

– Aktuellste Ausgabesoftware Ldriver in 64bit Version

Thomas Kozian fasst zusammen: “Mit dieser Retrofit-Lösung schaffen wir geringere Investitionskosten als bei einer Neuanschaffung, verlängern die Lebensdauer der Anlage und steigern die Produktivität sowie Qualität.”

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

