Mauerwerkstrockenlegungen mit der GörBau GmbH

Wirksame Entfernung von Feuchtigkeit in Kellern und anderen Mauerwerken.

Feuchtigkeit kann auf verschiedenen Wegen in die Mauerwerke von Gebäuden eindringen, beispielsweise kann ein falsches Belüften zu Feuchtigkeit in Kellern führen und auch Rohrbrüche können natürlich die Ursache für feuchte Mauern sein. Gleiches gilt für eine defekte oder nicht richtig funktionierende Drainage. Durch den sogenannten Kapillareffekt kann zudem Nässe von unten in die Bausubstanz eindringen. In diesem Fall wird eine Horizontalsperre benötigt, um das Wasser fernzuhalten. Eine Vertikalsperre hilft hingegen bei von der Seite einsickernder Feuchtigkeit.

Die erfahrenen Experten der GörBau GmbH können Immobilienbesitzern bei den unterschiedlichsten Arten von Problemen mit Feuchtigkeit in Gebäuden helfen. Die Spezialisten nutzen dazu unterschiedliche Verfahren zur Mauerwerkstrockenlegung – abhängig von der Ausgangssituation. Entsprechende Sperren können zum Beispiel angebracht werden und manchmal müssen auch Teile des Mauerwerks erneuert werden, etwa durch frischen Beton.

Neben der Mauerwerkstrockenlegung bietet das alteingesessene Bauunternehmen noch zahlreiche weitere Leistungen der Baubranche an, wie verschiedeneste Maurer-, Beton- und Stahlarbeiten. Das Angebot reicht bis zu der Komplettsanierung von Altbauten sowie dem schlüsselfertiges Bauen von Mehrfamilienhäusern. Bei Bedarf kann für die Auftraggeber auch die Bauleitung mit eigenem Bauleiter übernommen werden.

Weitere Informationen zu den angebotenen Leistungen finden sich auf der Webseite des Betriebs. Interessenten stehen die Fachleute der GörBau GmbH gerne für eine Beratung zur Verfügung.

Das Bauunternehmen GörBau GmbH hat seinen Firmensitz in der Gewerbeallee 35, in der Ortschaft Elmenhorst-Lichtenhagen. Der Fachbetrieb bietet seinen Kunden ein umfangreiches Leistungsportfolio mit unterschiedlichsten Bauleistungen. Die kompetenten Fachkräfte des Baubetriebs übernehmen für ihre Kunden kleine und große Aufträge. Durchschnittlich arbeiten für die GörBau GmbH 6 bis 10 Mitarbeiter. Darunter finden sich Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen. Das Büro der GörBau GmbH hat von Montag bis Freitag, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr geöffnet. Vertreten wird das Bauunternehmen durch Frau Evelyn Zachow.

