Media Exklusiv: Warum hochwertige Faksimiles kostspielig sein müssen

Faksimiles von Media Exklusiv haben ihren Preis – und das zu Recht

Den hochwertigen Faksimiles der Media Exklusiv GmbH ist direkt anzusehen, was für eine Arbeit in ihrer Herstellung stecken muss: man kann sie so gut wie gar nicht von den historischen Originalen unterscheiden. Bis ein solches Ergebnis erzielt werden kann, ist es ein langer Weg, der mitunter sogar Jahre dauern kann. Kein Wunder also, dass sich die Preise für Faksimiles von Media Exklusiv durchweg auf hohem Niveau bewegen. Schließlich hält man mit einem Faksimile mehr als nur ein Buch in der Hand.

– Was ist der Unterschied zwischen einem Faksimile und einem Buch?

– Wie erkennt man ein hochwertiges Faksimile?

– Welche Faktoren machen ein Faksimile so teuer?

– Wer kauft Faksimiles?

– Wo kann man Faksimiles anschauen und erwerben?

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM FAKSIMILE UND EINEM BUCH?

Bücher, wie jeder sie kennt, sind im praktischen Sinn mehr oder weniger Gebrauchsgegenstände. Man liest sie, oder man betrachtet Bilder in ihnen. Von den meisten Büchern gibt es verschiedene Ausgaben und Auflagen. Das Cover ändert sich, manchmal erscheint nach einer gebundenen noch eine Taschenbuchausgabe, es gibt immer wieder Neuübersetzungen fremdsprachiger Werke, die sich der jeweiligen modernen Sprache anpassen, und insbesondere Sachbücher werden immer wieder in neueren Auflagen in Text und Bild aktualisiert. Faksimiles wie jene, die Media Exklusiv herstellt, sind nichts dergleichen. Sie sind zeitlose Werke, bis ins Detail exakte Nachbildungen meist mittelalterlicher Originale, Prachthandschriften oder Codices. Bei der Faksimilierung werden keinerlei Veränderungen zum Original angestrebt, es geht darum, die Schönheit der alten Kunstwerke in Optik und Haptik so genau wie möglich wiederzugeben.

WIE ERKENNT MAN EIN HOCHWERTIGES FAKSIMILE?

Die hochwertigen Faksimiles von Media Exklusiv erkennt man daran, dass man sie nicht erkennt -ein Unterschied zum mittelalterlichen Original ist kaum vorhanden. Billige Faksimiles sind auf dem ersten Blick als solche erkennbar, während man bei Media Exklusiv weder Kosten noch Aufwand scheut, um bis ins kleinste Detail dem Original so nahe wie nur irgend möglich zu kommen.

WELCHE FAKTOREN MACHEN EIN FAKSIMILE SO TEUER?

Neben den hohen Kosten, die allein der immense Herstellungsaufwand mit sich bringt, muss Media Exklusiv bei der Preisfindung für ihre Faksimiles auch noch die Gebühren für die Versicherung der Originale mit einberechnen. Denn Media Exklusiv arbeitet direkt nach den historischen Originalen und benötigt daher immer wieder teure Versicherungen und Genehmigungen, um Zugang zu den wertvollen Stücken vergangener Zeiten zu bekommen.

WER KAUFT FAKSIMILES?

Kunden, welche die hochwertigen Faksimiles von Media Exklusiv zu schätzen wissen, sind zum größten Teil Sammler und Liebhaber, die sich gerne ganze Kollektionen von Faksimiles anlegen und die sich immer wieder an dem ausgezeichneten Kunsthandwerk erfreuen, das zur Herstellung eines Faksimiles nötig ist. Aber auch Museen und Ausstellungen greifen gern auf Faksimiles zurück, wenn es darum geht, vom Zerfall bedrohte Originale zu schonen und statt ihrer die exakten Nachbildungen von Media Exklusiv in den Schaukästen zu zeigen.

WO KANN MAN FAKSIMILES ANSCHAUEN UND ERWERBEN?

Faksimiles von Media Exklusiv kann man nicht im Onlineshop oder in der Filiale einer Buchladenkette finden. Auch gibt es dort keine Ansichtsexemplare oder gebrauchte Ausgaben. Die hochwertigen Faksimiles können direkt bei Media Exklusiv angesehen und nach fachkundiger Beratung dort auch erworben werden.

Media Exklusiv – Ihr verlässlicher Partner

Die Media Exklusiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kulturschätze der Menschheit interessierten Liebhabern und Sammlern über Faksimiles zugänglich zu machen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine individuelle, fachkundige und kompetente Beratung garantieren und Ihnen exklusive und limitierte Faksimileausgaben einmalig schöner Prachthandschriften anbieten.

