Media Exklusiv: Was Faksimiles sind – und was nicht

Media Exklusiv bietet hochwertige Faksimiles

Als Faksimile bezeichnet man eine originalgetreue Nachbildung eines historisch wertvollen Dokumentes, zum Beispiel einer Handschrift, eines Buches oder einer Zeichnung. Die Faksimiles der Gütersloher Media Exklusiv GmbH sind wahre Kunstwerke, die von einer anderen Zeit berichten. Sie verführen zum Träumen von alten Zeiten, in denen das Kunsthandwerk seine höchste Vollendung erreichte und Werke geschaffen wurden, wie sie heute nur noch ganz selten zu finden sind. Die hochwertigen Faksimiles von Media Exklusiv erfreuen sich trotz – oder gerade wegen – der fortschreitenden Digitalisierung unserer Welt eines großen Interesses. Woran liegt das? Welche Bedeutung haben Faksimiles?

– Faksimiles sind Wunder aus Gold

– Faksimiles bewahren fragile Schätze

– Faksimiles machen königlichen Luxus greifbar

– Exklusives für Sammler und Kunstliebhaber

FAKSIMILES SIND WUNDER AUS GOLD

Mittelalterliche Prachthandschriften wie jene, die Media Exklusiv in hochwertigen Faksimiles nachbildet, besaßen einen Faktor, der ihnen in religiöser wie auch in demonstrativer Hinsicht einen höchsten symbolischen Wert verlieh: in ihnen steckte echtes Gold. Gold galt als das Symbol schlechthin für das göttliche Wort und die Unvergänglichkeit. Und vor allem war die Verwendung von Gold nicht zuletzt eine Demonstration von Reichtum und Macht. Da Media Exklusiv es sich zur Aufgabe gemacht hat, die wertvollen Originale im Detail nachzubilden, wird auch in jedem Faksimile Echtgold von mindestens 22 Karat aufgetragen und eine Patina entsprechend dem Aussehen des Originals rekonstruiert.

FAKSIMILES BEWAHREN FRAGILE SCHÄTZE

Leider konnten die wunderbaren schriftlichen Werke des Mittelalters die Zeit nicht unbeschadet überdauern – die fragilen Originale sind heute extrem empfindlich und können selten überhaupt noch gezeigt werden. Selbst für Experten ist es nur in Ausnahmefällen möglich, in diesen wertvollen Zeugnissen mittelalterlichen Kunsthandwerks zu blättern. Daher bleiben hochwertige Faksimiles wie die von Media Exklusiv eine unschätzbare Hilfe, wenn es darum geht, in Haptik und Ästhetik die mittelalterlichen Schriften nachzuvollziehen.

FAKSIMILES MACHEN KÖNIGLICHEN LUXUS GREIFBAR

Im Grunde ist der Besitz eines hochwertigen Faksimiles von Media Exklusiv also vergleichbar mit einem Luxus, der zu seiner Zeit nur den Königen, Äbten, Bischöfen und dem hohen Adel zuteil wurde. Jeder, der ein Faksimile von Media Exklusiv erwirbt, kann heute den Bilderschatz und die wunderbare Ausgestaltung der alten Schriften Seite für Seite bewundern und sich dabei wahrhaft königlich fühlen.

EXKLUSIVES FÜR SAMMLER UND KUNSTLIEBHABER

Media Exklusiv limitiert seine Faksimile Auflagen streng auf wenige hundert Exemplare weltweit. Durch diesen Umstand wird der Besitz eines der hochwertigen Faksimiles zu einer noch reizvolleren Besonderheit, die man vor allem in Sammler- und Kunstliebhaberkreisen zu schätzen weiß. Auch darin kommen Faksimiles also ihren Originalen gleich: sich durch die wunderbaren Bilderwelten des Mittelalters und der Renaissance zu blättern, war und ist ein besonderes, exklusives Erlebnis. Auf diese Weise schaffen es Faksimiles, Meisterwerke aus der Vergangenheit für unsere Gegenwart in jeder Hinsicht erlebbar zu machen. Gleichzeitig geben die hochwertigen Faksimiles von Media Exklusiv Kunstliebhabern und Sammlern die Möglichkeit, Einblicke in Handschriften zu erhalten, die in ihren Originalen als wohlbehütete Kulturschätze in den Archiven von großen Bibliotheken und Museen schlummern.

Media Exklusiv – Ihr verlässlicher Partner

Die Media Exklusiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kulturschätze der Menschheit interessierten Liebhabern und Sammlern über Faksimiles zugänglich zu machen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine individuelle, fachkundige und kompetente Beratung garantieren und Ihnen exklusive und limitierte Faksimileausgaben einmalig schöner Prachthandschriften anbieten.

Firmenkontakt

Media Exklusiv GmbH

Marco Krause

Am Anger 35

33332 Gütersloh

05241 – 9951630

info@media-exklusiv.com

https://media-exklusiv.com/

Pressekontakt

Media Exklusiv GmbH

Marco Krause

Am Anger 35

33332 Gütersloh

05241 – 9951630

media-exklusiv@clickonmedia-mail.de

https://media-exklusiv.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.