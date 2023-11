MedUTake verbindet Online- und Offline-Welt in der Apotheke

Mauve API ermöglicht Zugriff in Echtzeit auf Produkt- und Preisinformationen

Essen – Das Self Consulting Terminal „MedUTake“ der GOLLMANN Kommissioniersysteme GmbH in Halle (Saale) bietet Apotheken vor Ort eine innovative Lösung, um ihre Attraktivität und Leistungsfähigkeit zu steigern. An dem digitalen Selbstinformationsterminal in der Apotheke vor Ort können Nutzer über einen Touchscreen, wie in einem Online-Shop, ihren Warenkorb zusammenstellen und die Produkte, ohne Wartezeiten, in der Schnellkasse (Fast-Lane) abholen. Über die API der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG greift MedUTake auf eine Datenbank mit Informationen zu den verfügbaren Medikamenten und Preisen zu.

„Unser MedUTake Terminal und die von Scala entwickelte Applikation ist die perfekte Lösung, um die Erwartungen der Apothekenkunden zu bedienen, die Prozesse in der Apotheke zu optimieren und zusätzliche Umsätze zu ermöglichen. 84 Prozent der Kunden wünschen sich heute eine stärkere Verbindung von Online und Offline. MedUTake schließt die Lücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bietet nicht nur ein einmaliges Self-Consulting“ Erlebnis, sondern verkürzt auch die Wartezeiten für die Kunden und bietet so die Möglichkeit zur signifikanten Umsatzsteigerung,“ erklärt Daniel Gollmann, CEO der GOLLMANN Kommissioniersysteme GmbH.

„Mit MeduTake haben wir unsere langjährige Erfahrung aus dem QSR-Bereich (Quick-Service-Restaurants) eingesetzt, um ein einmaliges Kundenerlebnis für eine „digital-wachsende“ Branche zu schaffen. „Die Zusammenarbeit, bzw. die Unterstützung von Branchenführern wie Gollmann und Mauve war ausschlaggebend für den Start der Entwicklung von MedUTake. Wir sehen ein sehr großes Potential in dem Konzept und fokussieren die Weiterentwicklung den Produkts in Anbetracht der unterschiedlichen Anforderungen und Möglichkeiten in den kommenden Jahren“, erklärt Harry Horn, General Manager von Scala EMEA

„Mit MedUTake von Gollmann und Scala können Apotheken ihre Produkte einfach präsentieren und mit unserer API automatisch mit Echtzeit-Preisdaten aus dem ERP der Apotheke verknüpfen. Die SpeedFinder-Funktion ermöglicht zudem die schnelle Suche nach einem Produkt nach Marke, PZN, Name, Kategorie oder Symptomen in unserer Datenbank. Auf diese Weise schaffen Apotheker ein Kundenerlebnis, das für eine größere Kundenzufriedenheit sorgt und damit zur Kundenbindung und auch zu höheren Umsätzen führt“, erklärt Christian Mauve, Geschäftsführer der Mauve Mailorder Software GmbH.

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

