Ein Buch über das, was wir zum Klimawandel wissen sollten.

Das im Juli 2020 erschienene Buch “Mensch macht Klima!” ist für alle die geeignet, die sich auf unterhaltsame Weise komprimiert über die Themen Klima und Klimawandel informieren möchten. Das Buch stellt wissenschaftliche Zusammenhänge und komplexe Vorgänge auf verständliche Art dar. Es befasst sich zum einen mit den grundlegenden Fragen zu den Thema Klima, Treibhausgase und die Anzeichen des Klimawandels. Zum anderen setzt es sich mit der aktuellen Diskussion rund um erneuerbare Energien auseinander und beleuchtet die deutsche und internationale Klimapolitik. In den Kapiteln Mobilität sowie Ernährung und Konsum gibt der Autor Peter Blenke, Vorstand von Wackler, eines der führenden Facility Management-Unternehmen in Deutschland und klimaneutral, ohne erhobenen Zeigefinger Tipps und Ratschläge zum Klimaschutz und räumt an manchen Stellen mit gängigen Klima-Vorurteilen auf.

Was ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter, warum ist der Klimawandel menschengemacht, begünstigt der Klimawandel Naturkatastrophen? Können 50 Millionen Autos elektrisch fahren? Schädigt Plastik auch das Klima? Flaute für die Windkraft oder Solarfinsternis für Deutschland? Diese und viele Fragen mehr beantwortet das über 180 Seiten fassende, farbig und mit Grafiken sowie Illustrationen gestaltete Buch. Der Autor Peter Blenke hat die Wackler Group bereits vor mehreren Jahren in die Klimaneutralität geführt und hat sich nicht nur beruflich mit dem Thema in den letzten 10 Jahren beschäftigt. Es ist sein Herzenswunsch den LeserInnen auf undogmatische Weise aufzuzeigen, dass dem menschengemachten Klimawandel Einhalt geboten werden muss, wenn wir seine schlimmsten Folgen verhindern wollen. Und, dass wir es sind – jeder von uns – der, wenn auch nur mit kleinen Maßnahmen, dies vollbringen kann. “Mensch macht Klima”, Jungs Verlag, Limburg an der Lahn, ist ab sofort erhältlich unter der ISBN-Nummer: 978-3-938925-84-3 und kann über den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

Die Wackler Holding SE mit Sitz in München beschäftigt mit seinen Tochtergesellschaften bundesweit rund 6.000 Mitarbeiter an 35 Standorten. Wackler gehört zu den führenden Facility-Management-Unternehmen Deutschlands. Die Tochtergesellschaften erbringen hauptsächlich infrastrukturelle, technische und kaufmännische Gebäudedienstleistungen. Zum Leistungsspektrum gehören insbesondere Gebäudereinigung, Hotel-Services, Facility Management, Security und Personal-Service. Wackler ist seit 2018 klimaneutral und trägt unter anderem auch durch den Einsatz des Premium-Reinigungsservice Green Clean® in besonderem Maße zur Nachhaltigkeit in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht bei. Im Mai 2020 startete die ConClimate GmbH, ein Beratungsunternehmen im Bereich Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften, als neue Tochtergesellschaft.

