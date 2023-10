Mentale Stärke: Die Kraft der Inspiration und Motivation

Wie mentale Stärke gelingen kann

In einer Zeit, die von ständigen Veränderungen und Herausforderungen geprägt ist, erweist sich mentale Stärke als ein unschätzbares Gut. Die Fähigkeit, sich motiviert und inspiriert durch das Leben zu bewegen, verleiht Kraft und ermöglicht es, Hindernisse zu überwinden. Doch allzu oft fällt es Menschen schwer, die notwendige Motivation im Alltag zu finden. Sie finden sich in einem Strudel negativer Gedanken gefangen, ohne Inspiration und die richtige innere Einstellung, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Einen spannenden Artikel zum Thema negative Gedanken finden Sie HIER.

Die Überforderung im Alltag:

Viele Menschen fühlen sich überfordert und kraftlos, sei es bei der Arbeit oder im persönlichen Umfeld. Der Stresspegel steigt, und die Zeit für die Dinge, die wirklich zählen, scheint zu schwinden. Die Lösung liegt jedoch greifbar nahe: Mentale Stärke. Mit der richtigen inneren Einstellung, aus der Kraft, Motivation und Inspiration entspringen, kann jeder aus dem Trott des Alltags ausbrechen.

Doch wie gelingt es, diese mentale Stärke zu entwickeln? Daniela Landgraf, eine Expertin auf diesem Gebiet, stellt in ihrem Vortrag “ Mentale Stärke gewinnt„.

verschiedene Aspekte der mentalen Stärke vor.

Erst akzeptieren, dann ändern. Widerstand hilft nicht:

Ein zentraler Punkt ist das Thema Akzeptanz. Klingt so sexy wie „Fenster putzen“ oder „Steuererklärung“ und ist dennoch gleichermaßen notwendig. Im Leben wird es immer wieder Dinge geben, die uns nicht gefallen, sei es in Form von Schwierigkeiten, Herausforderungen, Enttäuschungen oder auch Verlusten, die Emotionen wie Traurigkeit oder Wut auslösen. Doch Widerstand verstärkt die negativen Emotionen nur noch mehr. Um die negativen Emotionen in den Griff zu bekommen, helfen drei elementare Fragen:

1.Kann ich es ändern?

2.Will ich es ändern?

3.Und wenn ja, wie kann ich es ändern?

Wenn die erste oder die zweite Frage mit „nein“ beantwortet wird, dann hilft nur eine Veränderung der eigenen Einstellung zu dem entsprechenden, um aus der Unzufriedenheit herauszukommen. Eine hilfreiche Frage hierbei ist:

Was ist das Gute daran, was ich aktuell nicht verändern kann?

Fakt ist, für mehr Zufriedenheit und für mehr mentale Stärke gibt es nur zwei Möglichkeiten:

Ändere die Situation oder deine Einstellung dazu.

Resümee:

Die Fähigkeit zur Veränderung der Situation oder der eigenen Einstellung sind grundlegende Schlüssel für mentale Stärke. Unternehmen können in diesem Kontext viel tun, um ihre Mitarbeiter auf dem Weg zur mentalen Stärke zu unterstützen. Eine Möglichkeit besteht darin, inspirierende Vorträge wie „Mentale Stärke gewinnt“ von Daniela Landgraf anzubieten. Darüber hinaus können Trainings und Übungen angeboten werden, die Mitarbeitenden helfen, ihre mentale Stärke zu stärken und zu festigen. Möchten Sie mehr zu den Essenzen der mentalen Stärke und darüber erfahren? Dann schauen Sie doch mal HIER.

Mentale Stärke ist die Grundlage von Motivation, Zufriedenheit und innerer Kraft. Damit ist mentale Stärke nicht nur ein persönlicher Gewinn, sondern auch ein Schlüssel zur Entfaltung des vollen Potenzials von Führungskräften und Mitarbeitenden.

Daniela Landgraf ist freie Redakteurin und Autorin von aktuell 16 Büchern, die sich mit den Themen Finanzen, Selbstwert, mentale Stärke, Resilienz und Change beschäftigen. Zuvor war sie 25 Jahre in der Finanzbranche tätig. Als Keynotespeakerin spricht sie über die Bedeutung von Selbstwert und mentaler Stärke im Firmenumfeld, damit Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte langfristig leistungsfähig und erfolgreich sind.

Kontakt

Autorin Daniela Landgraf

Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9

24257 Köhn

0174-2419788



http://www.danielalandgraf.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.